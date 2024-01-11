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Operail проводит сокращения в своих депо в Мууга и Тапа

BNS
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Локомотив Operail.
Локомотив Operail. Фото: Operail

Государственное предприятие Operail, занимающеея техбслуживанием и ремонтом железнодорожного транспорта и подвижного состава, 3 января сообщило Кассе по безработице о сокращении 23 работников Operail Repairs OÜ, пишет Virumaa Teataja.

Это дочерняя компания Operail, которая занимается обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга.

Operail увольняла работников и в начале прошлого года. Тогда были уволены 60 человек, в том числе десять из подразделения Тапа.

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