Operail проводит сокращения в своих депо в Мууга и Тапа

Это дочерняя компания Operail, которая занимается обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга.

Operail увольняла работников и в начале прошлого года. Тогда были уволены 60 человек, в том числе десять из подразделения Тапа.