Operail проводит сокращения в своих депо в Мууга и Тапа

Государственное предприятие Operail, занимающеея техбслуживанием и ремонтом железнодорожного транспорта и подвижного состава, 3 января сообщило Кассе по безработице о сокращении 23 работников Operail Repairs OÜ, пишет Virumaa Teataja.
Это дочерняя компания Operail, которая занимается обслуживанием, ремонтом и строительством железнодорожного подвижного состава в депо Тапа и Мууга.
Operail увольняла работников и в начале прошлого года. Тогда были уволены 60 человек, в том числе десять из подразделения Тапа.