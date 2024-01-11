Эксперт рассказал, при каком условии цены на электроэнергию в Эстонии упадут

В передаче Esimene stuudio на канале ETV Вакс отметил, что энергетическая политика Эстонии работает, о чем свидетельствует тот факт, что Эстония занимает пятое место в Европейском союзе по развитию возобновляемых источников энергии. Следующим шагом, по его словам, должно стать строительство большего числа ветряков, что должно привести к снижению цен на электроэнергию.