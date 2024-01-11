Блог ⟩ Зеленский – Каллас: если бы мы тоже были в НАТО, Россия не осмелилась бы на нас напасть

Кая Каллас отметила, что Эстония решила поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и будет продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит, а Зеленский поблагодарил народ Эстонии за поддержку.

Каллас указала, что Эстония решила в ближайшие четыре года выделить Украине 0,25 процента оборонного бюджета. «Мы безусловно поддерживаем Украину и занимаемся этими вопросами, чтобы изолировать Россию, - заявила Каллас. - Я подтверждаю, что эстонский народ будет поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну».

Зеленский поблагодарил Каллас за приглашение посетить Эстонию: «Мы здесь с нашей командой, потому что хотели поблагодарить народ Эстонии за его непоколебимую поддержку с первого дня войны».

«Нам нужна поддержка и в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза, - сказал Зеленский, отметив готовность Эстонии поддержать членство Украины в НАТО. - Это была бы лучшая гарантия безопасности, и это то, чего раньше не хватало Украине. Потому что, если бы Украина была членом НАТО, Россия не напала бы на нас».