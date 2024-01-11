Блог ⟩ Зеленский – Каллас: если бы мы тоже были в НАТО, Россия не осмелилась бы на нас напасть

Сегодня премьер-министр Кая Каллас встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их совместная пресс-конференция началась в Доме Стенбока в 13:30. Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
Кая Каллас отметила, что Эстония решила поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и будет продолжать делать это до тех пор, пока Украина не победит, а Зеленский поблагодарил народ Эстонии за поддержку.
Каллас указала, что Эстония решила в ближайшие четыре года выделить Украине 0,25 процента оборонного бюджета. «Мы безусловно поддерживаем Украину и занимаемся этими вопросами, чтобы изолировать Россию, - заявила Каллас. - Я подтверждаю, что эстонский народ будет поддерживать Украину до тех пор, пока Украина не выиграет эту войну».
Зеленский поблагодарил Каллас за приглашение посетить Эстонию: «Мы здесь с нашей командой, потому что хотели поблагодарить народ Эстонии за его непоколебимую поддержку с первого дня войны».
«Нам нужна поддержка и в том, чтобы Украина стала членом Европейского союза, - сказал Зеленский, отметив готовность Эстонии поддержать членство Украины в НАТО. - Это была бы лучшая гарантия безопасности, и это то, чего раньше не хватало Украине. Потому что, если бы Украина была членом НАТО, Россия не напала бы на нас».
Зеленский подтвердил, что Украина видит поддержку и отношение Эстонии. «Я также хотел бы поблагодарить за инициативу относительно боеприпасов для украинских войск. И мы надеемся, что все обещанное поступит в Украину», - сказал Зеленский, по словам которого военная поддержка нужна не завтра или через месяц, а прямо сейчас. По словам Зеленского, украинцам важно чувствовать, что они не одиноки в этой войне.
На вопрос, должна ли Эстония отправлять украинских мужчин мобилизационного возраста в Украину, глава украинского государства ответил, что многие покинули Украину в начале войны, когда еще не было известно, что произойдет, и границы были открыты. «Мы видим, что есть и те, кто пересек границу в нарушение правил. Может быть, мужчинам мобилизационного возраста все же стоит помочь Украине. Это касается их собственной этики и морали», - сказал Зеленский.
По его словам, он говорит не только о пребывании на передовой на фронте, но и о том, что страну можно защитить и в других местах. «Но если находитьсяа границей и не платить налогов Украине, то придется говорить о том, помогаем мы Украине или нет», - сказал Зеленский, добавив, что если нет денег на украинскую армию, то не будет и тех, кто мог бы сражаться.