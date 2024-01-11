Прямая трансляция и блог ⟩ Зеленский и Каллас дают пресс-конференцию

По словам премьер-министра Каи Каллас, с первых дней полномасштабной военной агрессии России мы являемся свидетелями мужества и стойкости Украины. «Я и весь народ Эстонии очень рады возможности принять президента Украины в Таллинне», - сказала Каллас в преддверии встречи.

«Эстония верит в победу Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и - что не менее важно - в таком масштабе, который позволит Украине победить. Это переломные времена, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы не утратить фокус. Если мы позволим агрессору попрать международное право и начать диктовать правила игры, то должны будем жить в куда более опасном мире», - подчеркнула Каллас.