Прямая трансляция и блог ⟩ Зеленский и Каллас дают пресс-конференцию

Сегодня премьер-министр Кая Каллас встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их совместная пресс-конференция начнется в Доме Стенбока в 13:05. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.
По словам премьер-министра Каи Каллас, с первых дней полномасштабной военной агрессии России мы являемся свидетелями мужества и стойкости Украины. «Я и весь народ Эстонии очень рады возможности принять президента Украины в Таллинне», - сказала Каллас в преддверии встречи.
«Эстония верит в победу Украины. Мы должны продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, и - что не менее важно - в таком масштабе, который позволит Украине победить. Это переломные времена, и мы должны сосредоточиться на том, чтобы не утратить фокус. Если мы позволим агрессору попрать международное право и начать диктовать правила игры, то должны будем жить в куда более опасном мире», - подчеркнула Каллас.
Президент Украины прибудет в Дом Стенбока в 11:15. Зеленский и Каллас проведут беседу с глазу на глаз, после чего будет сделано официальное фото и сделана запись в книге посетителей.