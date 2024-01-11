БЛОГ ⟩ Зеленский произнес речь перед Рийгикогу: тирания всегда должна быть проигравшей. Всегда!

В своей речи перед депутатами парламента Владимир Зеленский неоднократно выразил благодарность Эстонии и ее народу. «Мне очень приятно иметь возможность лично поблагодарить вас. Благодарить за то, что вы на стороне свободы. С точки зрения истории Эстонии и Украины, 24 февраля теперь приобретает совершенно иной смысл», - заявил он.

«Большое спасибо Эстонии и каждому из вас! Выбор был сделан в пользу свободы. Мы должны выиграть эту борьбу, которая происходит сейчас. Мы должны! Не только потому, что это борьба за Украину. Мы должны выиграть эту борьбу не только по этой причине, но и потому, что в этой борьбе решается, каким будет отношение к свободе после нас, у наших детей и внуков», - продолжил президент Украины.