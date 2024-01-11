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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы взяли на прицел российский штаб в Ростове и аэродром в Энгельсе

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • Потери россиян в районе Донецка составляют до 60% их потерь в живой силе
  • Россия может организовать провокации на оккупированной территории молдавского Приднестровья
  • Вчера хуситы совершили крупнейшую в истории ракетную атаку и атаку беспилотников в Красном море

По мнению Владимира Зеленского, ПВО - единственная сфера, где Украина не сможет в ближайшее время самостоятельно производить современные системы вооружения, и поэтому полагается на помощь Запада, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Зеленский вчера начал свой визит в страны Балтии. Как обычно, о начале визита заранее не было объявлено. Украинский президент должен был передать важное послание в Литве, первом месте, которое он посетил. По его словам, ПВО - единственная сфера, в которой Украина не сможет в ближайшее время самостоятельно производить современные системы вооружения. В этой сфере Украина надеется на наибольшую поддержку со стороны участников саммита НАТО в Вашингтоне. В остальном визит в страны Балтии имеет в большей степени символическое значение, поскольку все три страны уже в максимальной степени поддерживают Украину. Последуют также быстрые визиты в Эстонию и Латвию.

Украинские атаки на Россию

Сообщается, что два беспилотника атаковали аэродром в Энгельсе, что в Саратовской области России. На этом военном аэродроме базируются российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые также используются для нападений на Украину. Последствия инцидента пока неизвестны.

Вчера также появились сообщения о взрывах из Ростова-на-Дону, где расположен штаб российской армии, откуда координируется военная деятельность России против Украины. Вчера в СМИ появилась информация о том, что в результате авиаудара 4 января в Крыму погиб офицер российской армии в звании полковника, возглавлявший подразделение, организовавшее воздушное наблюдение в регионе. При этом подтверждено, что украинская атака поразила важный командный пункт российской армии в Крыму.

Вчера Россия в очередной раз атаковала Харьков ракетами С-300 и поразила гостиницу в центре города, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

Ситуация на фронтах

Активность российской армии осталась на том же уровне, что и накануне, однако количество атак пока примерно на четверть меньше в сравнении с обычными для ноября и декабря показателями.

В окрестностях Донецка интенсивность обстрелов российской армии остается очень высокой в ​​районах Авдеевки и Марьинки. Бои идут в «серой зоне», и серьезных изменений в ситуации не произошло. Потери россиян в районе Донецка составляют до 60% их общих потерь в живой силе. 

Активные удары по украинским позициям продолжаются и на восточном берегу Днепра. Хотя российские блогеры рассказывают о прогрессе российских войск, реальная ситуация, похоже, не изменилась.

Риск провокаций

Международный институт изучения войны (ISW) представил аналитическую оценку того, что Россия может организовать провокации на оккупированной территории молдавского Приднестровья. Ходят слухи о нападениях под «ложным флагом» с целью попытаться закрыть украинский экспортный коридор зерна из портов дельты Дуная и дестабилизировать ситуацию в самой Молдове.

Остается неясным, основан ли этот анализ на конкретной информации о том, что Россия что-то готовит, или это всего лишь один из гипотетических кровавых сценариев возможных действий России. Что касается Приднестровья, то информационные операции, организованные Россией, воздействуют на западные СМИ с самого начала войны.

Ситуация в регионе качественно не изменилась за два года. У России нет там сил для организации крупных операций против Украины или Молдовы. Россия также не сможет перебросить туда такие подразделения, с помощью которых можно было бы попытаться отрезать районы вдоль Дуная в Украине.

Несомненно, возможны и меньшие провокации в поддержку информационных операций, но в случае вооруженного противостояния с Украиной в этом районе Россия быстро потеряет контроль над всем эксклавом. Стратегическое планирование России не может допустить такой мысли, чтобы уступить Приднестровье Украине с целью ослабить административные возможности Украины по управлению своей собственной страной.

Финляндия решила продлить действие решения о закрытии пунктов сухопутной границы с Россией. Учитывая приближающиеся президентские выборы в Финляндии, такое решение вполне объяснимо.

Палестина

Вчера хуситы совершили крупнейшую в истории ракетную атаку и атаку беспилотников в Красном море. По текущей информации, британские и американские военные корабли уничтожили все выпущенные средства. Однако полностью пресечь деятельность хуситов таким способом невозможно.

Существенных изменений в операциях в секторе Газа не произошло. ХАМАС пытается создать впечатление, что они продолжают военные действия в северной части сектора, но это скорее информационные операции. Активность «Хезболлы» вчера была очень низкой, из чего пока нельзя сделать далеко идущие выводы. На Западном берегу рутинная деятельность израильской армии продолжается.

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