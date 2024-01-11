ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украинцы взяли на прицел российский штаб в Ростове и аэродром в Энгельсе

Ситуация на фронтах

Активность российской армии осталась на том же уровне, что и накануне, однако количество атак пока примерно на четверть меньше в сравнении с обычными для ноября и декабря показателями.

В окрестностях Донецка интенсивность обстрелов российской армии остается очень высокой в ​​районах Авдеевки и Марьинки. Бои идут в «серой зоне», и серьезных изменений в ситуации не произошло. Потери россиян в районе Донецка составляют до 60% их общих потерь в живой силе.

Активные удары по украинским позициям продолжаются и на восточном берегу Днепра. Хотя российские блогеры рассказывают о прогрессе российских войск, реальная ситуация, похоже, не изменилась.

Риск провокаций

Международный институт изучения войны (ISW) представил аналитическую оценку того, что Россия может организовать провокации на оккупированной территории молдавского Приднестровья. Ходят слухи о нападениях под «ложным флагом» с целью попытаться закрыть украинский экспортный коридор зерна из портов дельты Дуная и дестабилизировать ситуацию в самой Молдове.

Остается неясным, основан ли этот анализ на конкретной информации о том, что Россия что-то готовит, или это всего лишь один из гипотетических кровавых сценариев возможных действий России. Что касается Приднестровья, то информационные операции, организованные Россией, воздействуют на западные СМИ с самого начала войны.