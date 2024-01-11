ФОТО ⟩ В Таллинне строят первый в Балтии отель крупной международной сети

«Расположение отеля между пассажирским терминалом порта и Старым городом, всего в нескольких минутах езды на трамвае от аэропорта и будущего терминала Rail Baltica Ülemiste, предложит гостям удобную возможность открыть для себя красоту Таллинна», - сказал на церемонии закладки краеугольного камня член правления Estma HPT Игорь Вискуб.

Строительство отеля. Фото: Egert Kamenik

Строительство первого в странах Балтии отеля Hyatt началось в мае 2023 года. Завершение строительства запланировано на вторую половину 2025 года. Общая площадь здания составляет 14 780 м2, часть из которых будет отведена под отель, а часть - под офисные помещения.

Председатель правления Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ подтвердил, что строительные работы будут идти по графику и здание будет возведено в соответствии с планом. «Мы очень рады внести свой вклад в то, чтобы Таллинн стал красивее как для местных жителей, так и для многочисленных туристов и гостей. Мы благодарим наших подрядчиков, партнеров и клиента за хорошее сотрудничество и продолжим строительство быстрыми темпами», - сказал Мяэ.

Капсула краеугольного камня заполнена артефактами. Фото: Egert Kamenik

Шестиэтажный отель Hyatt Place будет построен по стандартам международной сети отелей Hyatt. Всего в отеле будет 169 номеров, включая семейные номера и люксы.

На первом этаже отеля откроются высококлассный ресторан и лобби-бар, а на последнем этаже здания – стильный скай-бар. Дополнительные удобства посетителям предоставят фитнес-зал и конференц-залы, которые можно трансформировать для проведения различных мероприятий.

Так будет выглядеть новый отель в Старом порту столицы. Фото: Hyatt Place

Авторы проекта - архитекторы Karisma. Девелоперы проекта - Nordox, Wingmacht Arendus и Estma HPT. Строит здание Merko Ehitus Eesti.

Гостиничная компания Hyatt начала свою деятельность в 1957 году в США. По состоянию на конец сентября 2023 года в сети Hyatt более 1300 отелей в 76 странах мира.