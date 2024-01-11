Лыжники и в этом году проведут бесплатные тренировки для жителей Эстонии

15 января вновь стартует совестный проект Эстонского лыжного союза и SA Eesti Terviserajad «100 уроков катания на лыжах», в рамках которой бывшие сильнейшие лыжники и лучшие тренеры Эстонии будут давать желающим бесплатные уроки во всех уездах страны. Все заинтересованные могут в течение недели попробовать свои силы или отточить навыки в самых разных лыжных дисциплинах.
Бесплатные уроки катания на лыжах предназначены для детей и молодых людей, которые никогда раньше не катались на лыжах, а также для взрослых, чья последняя поездка на лыжах состоялась много лет назад. Тренировки пройдут почти во всех уездах более чем на 40 лыжных трассах. В течение недели около 50 тренеров, в том числе такие асы Эстонии как Кристина Шмигун-Вяхи, Татьяна Маннима, Рауль Олле, Пеэтер Кюммель, Анти Саарепуу, Кайли Отс и Вахур Теппан будут передавать свои знания. В Пайде, например, уроки даст триатлет Айн-Алар Юхансон.
Также в этом году запланированы длительные лыжные походы для продвинутых спортсменов. Ими руководить, в частности, будут Вейкко Тяэр и Тимо Симонлатсер.
Исполнительный руководитель Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл, который даст два урока катания на лыжах в Харьюмаа, приятно удивлен тем, насколько велик интерес общественности к проекту «100 уроков катания на лыжах».
«В прошлом году у нас на лыжных тренировках было более 1200 человек, что является хорошим подтверждением тому, что у населения имеется большой интерес к катанию на лыжах, - сказал Колл. - Поэтому наша цель – продолжить миссию и побудить очередных любителей выйти из дома, чтобы они смогли насладиться прекрасной зимой и прокатиться по отлично подготовленным лыжням, проложенным на тропах здоровья по всей Эстонии».
По словам Ассара Йыпера, руководителя SA Eesti Terviserajad, в настоящее время по всей Эстонии имеется более 90 оборудованных лыжных трасс общей протяженностью более 700 километров.
«Как и прошлой зимой, с ноября можно кататься на лыжах по большинству оздоровительных троп по всей Эстонии. Мастера трасс хорошо поработали ради того, чтобы катание на лыжах доставляло удовольствие, — сказал Йыпера. - Вместе с Федерацией лыжного спорта мы рады внести свой в клад в то, чтобы национальный вид спорта Эстонии – лыжный спорт – стал доступен еще большему количеству людей».
По словам Йыпера, особенным проект этого года делает то, что в рамках «100 уроков катания на лыжах» детям предлагается множество уроков катания на лыжах.
«Мы ожидаем, что все родители будут активно участвовать в проекте и придут на лыжные тренировки со своими детьми. Зимой катание на лыжах среди красивой природы — один из самых приятных видов спорта», — сказал Йыпера.
Неделя бесплатных уроков катания на лыжах завершится в воскресенье, 21 января, во Всемирный день снега. По этому случаю в различных спортивных центрах по всей Эстонии пройдут семейные мероприятия, призванные побудить детей и молодежь встать на лыжи. В этот день чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка Кристина Шмигун-Вяхи даст уроки катания на лыжах детям и подросткам Нымме.
Внимание! Опыт предыдущих лет показал, что интерес людей к урокам катания на лыжах велик, и разумнее всего подготовиться заранее, чтобы избежать досадных инцидентов.
Приглашаем всех любителей лыжного спорта не откладывать и зарегистрироваться на бесплатные уроки катания на лыжах на сайте сразу.
Очень важно! На тренировку участники должны прийти со своим лыжным снаряжением. Если у вас нет лыж, ботинок и палок, узнайте, есть ли прокат лыж в конкретном месте тренировок.