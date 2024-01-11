Лыжники и в этом году проведут бесплатные тренировки для жителей Эстонии

Бесплатные уроки катания на лыжах предназначены для детей и молодых людей, которые никогда раньше не катались на лыжах, а также для взрослых, чья последняя поездка на лыжах состоялась много лет назад. Тренировки пройдут почти во всех уездах более чем на 40 лыжных трассах. В течение недели около 50 тренеров, в том числе такие асы Эстонии как Кристина Шмигун-Вяхи, Татьяна Маннима, Рауль Олле, Пеэтер Кюммель, Анти Саарепуу, Кайли Отс и Вахур Теппан будут передавать свои знания. В Пайде, например, уроки даст триатлет Айн-Алар Юхансон.

Также в этом году запланированы длительные лыжные походы для продвинутых спортсменов. Ими руководить, в частности, будут Вейкко Тяэр и Тимо Симонлатсер.

Исполнительный руководитель Эстонской лыжной федерации Кристьян Колл, который даст два урока катания на лыжах в Харьюмаа, приятно удивлен тем, насколько велик интерес общественности к проекту «100 уроков катания на лыжах».

«В прошлом году у нас на лыжных тренировках было более 1200 человек, что является хорошим подтверждением тому, что у населения имеется большой интерес к катанию на лыжах, - сказал Колл. - Поэтому наша цель – продолжить миссию и побудить очередных любителей выйти из дома, чтобы они смогли насладиться прекрасной зимой и прокатиться по отлично подготовленным лыжням, проложенным на тропах здоровья по всей Эстонии».