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ВИДЕО ⟩ Российский обстрел в Харькове разрушил популярный у журналистов отель

rus.postimees.ee
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Спасатели у обломков здания отеля Park в Харькове.
Спасатели у обломков здания отеля Park в Харькове. Фото: SERGEY KOZLOV

По данным Службы спасения Украины, число жертв российской ракетной атаки, обрушившейся вчера на Харьков, возросло до 13 человек. В результате атаки был поврежден отель Park, в котором часто останавливаются иностранные журналисты, поэтому среди пострадавших также есть турецкий журналист.

Российские войска атакуют Харьков уже четвертый день подряд, используя ракеты С-300, запущенные из Белгородской области, сообщает The Kyiv Independent.

Во время атаки в отеле, расположенном в центре Харькова, находилось, по данным источников, более 30 гражданских лиц, и пострадали как посетители, так и персонал.

«Одна ракета ударила в землю возле фасада здания, а другая попала в крышу здания, в результате чего частично разрушилась задняя часть отеля», - сказал губернатор Харьковской области Олег Сынегубов.

Журналист-фрилансер Серхио Ольмос рассказал, что этот отель был для него как второй дом.

«Каждый раз, когда я приезжал в Харьков, я останавливался здесь, иногда жил в отеле неделями. Владельцы и персонал этого места помогали мне и многим другим журналистам чувствовать себя в безопасности и как дома даже в самые темные ночи. Я никогда раньше не был так благодарен отелю», - написал он.

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