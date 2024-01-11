ВИДЕО ⟩ Российский обстрел в Харькове разрушил популярный у журналистов отель

Российские войска атакуют Харьков уже четвертый день подряд, используя ракеты С-300, запущенные из Белгородской области, сообщает The Kyiv Independent.

Во время атаки в отеле, расположенном в центре Харькова, находилось, по данным источников, более 30 гражданских лиц, и пострадали как посетители, так и персонал.

«Одна ракета ударила в землю возле фасада здания, а другая попала в крышу здания, в результате чего частично разрушилась задняя часть отеля», - сказал губернатор Харьковской области Олег Сынегубов.

Журналист-фрилансер Серхио Ольмос рассказал, что этот отель был для него как второй дом.

«Каждый раз, когда я приезжал в Харьков, я останавливался здесь, иногда жил в отеле неделями. Владельцы и персонал этого места помогали мне и многим другим журналистам чувствовать себя в безопасности и как дома даже в самые темные ночи. Я никогда раньше не был так благодарен отелю», - написал он.

I stayed here on every trip to Kharkiv, sometimes living in the hotel for weeks on end. The family and staff that runs this place made me and many other journalists feel safe and at home during some of the darkest nights. I’ve never been so grateful to a hotel https://t.co/I4mRhO0VyW pic.twitter.com/roddw6ls9z — Sergio Olmos (@MrOlmos) January 11, 2024