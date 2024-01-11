Тарту выдвигает Пеэтера Волконского на госпремию за дело всей жизни

Пеэтер Волконский, актер, режиссер и музыкант, номинированный на премию за дело всей жизни в области культуры, принял участие во множестве выдающихся театральных работ, связанных с тартускими театрами, а также внес большой вклад в музыкальную жизнь Эстонии и как автор, и как исполнитель. Пеэтер Волконский также является плодовитым писателем и переводчиком, написавшим множество произведений для детей, а также осуществившим переводы на эстонский язык многих литературных произведений. Пеэтер Волконский также является почетным гражданином Тарту.

На премию за дело всей жизни в области спорта номинирована Сирье Эомыйза, основательница Тартуского клуба художественной гимнастики, проработавшая тренером по гимнастике более пятидесяти лет.

Многие из ее учениц являются лучшими гимнастками Эстонии в групповых упражнениях. Ее считают возродительницей и лидером тартуских гимнастических традиций. В прошлом году Сирье Эомыйс получила титул «Лучшего педагога по интересам» в Тарту и Тартуском уезде за выдающиеся достижения в работе.

На годовую премию в области культуры номинирована кинорежиссер Анна Хинтс, чей документальный фильм «Сестринство бани по-черному», вышедший в 2023 году, получил большое внимание и признание на престижных кинофестивалях по всему миру.

Город также номинирует легкоатлета Карела Тильга на годовую спортивную награду за результаты, достигнутые на международных соревнованиях в 2023 году. Тильга выполнил норматив для участия в Олимпиаде в Париже и был признан лучшим спортсменом Эстонии 2023 года.