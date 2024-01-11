На Сергея Удальцова завели уголовное дело об оправдании терроризма

Рано утром Удальцов сообщил, что к нему пришли с обыском. «Ломятся в дверь, говорят что из полиции», - написал он в своем Telegram-канале, после чего перестал выходить на связь.

Позже анонимный телеграм-канал 112 и государственное агентство «РИА Новости» сообщили, что на лидера «Левого фронта» завели дело об оправдании терроризма. Что именно стало поводом, было непонятно.

Вскоре информацию о возбуждении дела подтвердила адвокат активиста Виолетта Волкова.

«В четверг утром у Удальцова был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его увезли на допрос в Следственный комитет», - заявила она ТАСС.

Источник агентства «Интерфакс» уточнил, что СКР подозревает Удальцова «в причастности к оправданию терроризма», а вопрос о мере пресечения (то есть об аресте) следователь решит по итогам допроса.

Более 10 лет назад Удальцов был активным участником протестного движения в России, был осужден на четыре с половиной года по «болотному делу».

Сейчас левый активист поддерживает российское вторжение в Украину.

21 декабря Удальцова задержали на Красной площади, где он пытался развернуть флаг «Левого фронта» в честь годовщины со дня рождения Сталина.

Тверской суд Москвы признал Удальцова виновным в проведении несанкционированного мероприятия и назначил ему 40 часов обязательных работ.