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Глава Фонда интеграции: Год богатства культур позволит быть заметным каждому, готовьте домашнюю еду и несите ее на ярмарки

Павел Соболев
, журналист
Обновлено 12 января 2024, 15:52
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  • В Эстонии растут все новые национальные общины, например, бразильская и марокканская
  • Зарегистрировать мероприятие Года богатства культур может каждый житель Эстонии
  • Бюджет Года богатства культур не слишком велик, но часто яркие идеи не связаны с крупными тратами

2024 год объявлен в Эстонии Годом богатства культур. Открывающие год мероприятия проходят уже на этой неделе, самое крупное торжественное мероприятие состоится 13 января в Таллинне. Инициировало проведение года Министерство культуры, практически занимается его проведением Фонд интеграции. О том, что обещает стать главными украшениями тематического года, и обо многом другом в студии Postimees порассуждал директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев.

В субботу в Таллиннской школе музыки и балета торжественно откроется тематический Год богатства культур. Год откроет министр культуры Хейди Пурга, в торжественном мероприятии примут участие и представители разных национальных общин, живущих в нашей стране, которые проведут нечто вроде презентации и своего национального культурного наследия, и конкретных планов культурной программы на этот год.

Выдержки из беседы:

- Дмитрий, можете ли вы сказать, сколько примерно разных национальных общин будет представлено и в субботнем мероприятии, и вообще в мероприятиях тематического года?

- Если говорить о Годе богатства культур, то мы хотим, чтобы все жители Эстонии в этом поучаствовали. И чтобы представители всех культур и национальностей, которые тут есть, каким-то образом рассказали о себе. Показали, чем они занимаются, и, может быть, познакомили всех со своими культурными особенностями.

И действительно, именно на этой неделе проходит открытие Года богатства культур. Важно заметить, что мероприятия проходят по всей Эстонии, в каждом уезде. И если мы посмотрим на участников всех мероприятий, то, я думаю, представлено большинство народов и культур, присутствующих в Эстонии. В этом смысле начало тематического года очень масштабное и активное, но очень важно, чтобы теперь и весь год тоже так прошел.

- Можно ли сказать, что среди участников нынешнего тематического года есть какие-то «общины-дебютанты», которые раньше особенно четко не заявляли о себе на культурном ландшафте Эстонии?

- Эстония действительно становится все более многообразной в культурном смысле. Особенно это стало заметно в последние 5-7 лет. Активно растут, например, общины из Южной Америки. Из Азии. Еще один хороший пример - представители культуры Марокко, которые будут участвовать в мероприятии в Таллинне. Много у нас будет завтра и людей из Бразилии. Они тоже будут делать свои мероприятия и фестивали.

Ситуация меняется в Эстонии, сюда приезжает все больше людей из самых разных стран. Одна из целей этого тематического года - понять, что у нас изменилось, и насколько мы сейчас культурно богаты здесь, в Эстонии.

- Сбор идей по проведению года культурного многообразия Фонд интеграции объявил еще в конце июня прошлого года. Не ошибусь ли я, если предположу, что больше идей родилось не в кабинетах Министерства культуры и Фонда интеграции, а в компаниях энтузиастов?

- Конечно же, вы правы, в самую первую очередь мы вдохновляем жителей, вдохновляем самые разные организации, это могут быть муниципалитеты, библиотеки, культурные дома, образовательные учреждения, чтобы они что-то сделали и провели в рамках этого года. Хороший пример - это когда школы приглашают к себе в рамках какого-то праздника культурно-национальные объединения и делают день какой-то страны. Или же делают ярмарки, в рамках которых ученики приносят какую-то свою еду, традиционную для их семьи.

Одна из задач этого года - побудить каждого из нас задуматься об истории своей семьи, о своей культуре, помочь узнать о том, какие еще разные культуры здесь представлены, и поучаствовать во всем этом.

Процесс сбора идей был очень активным, когда мы его объявили, к положенному сроку пришло более 80 идей, но письма и предложения приходят и по сей день. Предложения о сотрудничестве, письма о том, какие мероприятия будут проходить. Свое событие можно добавить в календарь Года богатства культур и сейчас на нашем сайте. Тогда о вашем событии узнают и другие люди, и мы со своей стороны тоже сможем его медийно поддержать.

- Госбюджет нынче принимался с напряжением, коалиция изыскивала места возможной экономии, не миновало это и культурную сферу. Выйдет ли провести тематический год с тем размахом, который заслуживает его идея, или печать «сложных времен» даст о себе знать?

- Всегда хочется сделать как можно больше, но бюджет нынешнего тематического года остался на уровне бюджетов предыдущих тематических годов. Но тут важно уточнить, что тематический год - не про то, что или Фонд интеграции, или тот, кто его организует, очень много сам чего-то проводит и организует. Это про то, что мы задаем тему, вектор, и мы призываем всех принять в этом участие.

И очень часто эти события, мероприятия, встречи не требуют каких-то больших бюджетных расходов. Мы хотим добиться того, чтобы таких мероприятий было много. А для того, чтобы провести их хорошо, часто нужны даже не расходы, нужнее свести друг с другом хороших партнеров, и помочь найти нужные контакты. У нас на сайте есть контакты национальных и эстонских культурных организаций, пожалуйста, смотрите, знакомьтесь, делайте что-то вместе, а мы будем стремиться помочь вас все это организовать.

- Год богатства культур - это проект 2024 года, а организация бесплатных курсов эстонского языка - постоянное направление вашей работы. Каждый год есть люди, которым не удается попасть на курсы и они этим недовольны. Нынче будет больше довольных или недовольных?

- Сразу скажу, что то, что все больше людей хочет изучать эстонский язык, практиковать его, больше узнавать об эстонской культуре, является очень позитивным. И мы должны в этом вопросе смотреть на ситуацию в таком свете.

Мы стараемся предложить всем желающим эти возможности - и практиковать язык, и изучать. И использовать максимально те ресурсы, которые сейчас выделяет государство.

Хорошая новость в том, что в этом году наш бюджет на организацию обучения эстонскому языку сокращения не затронули. Кроме того, были найдены дополнительные средства на то, чтобы организовывать обучение беженцев из Украины. Мы сейчас предоставляем для беженцев курсы на уровень А1, и надеемся, что с марта начнем предоставлять для беженцев курсы и на уровни A2 и B1.

Но важно отметить, что курсы - это не единственная возможность изучать эстонский язык. Есть много людей, которым курсы в их классическом виде просто не подходят. Поэтому мы предлагаем и другие варианты. Это разные клубы, кафе, это возможность с кем-то общаться.

Сейчас у нас стартует новый сезон проекта «Друзья эстонского языка». Мы ищем добровольцев, которые хорошо говорят по-эстонски, чтобы они просто общались с человеком, который изучает и практикует язык. В прошлом году у нас было примерно 600 добровольцев, в этом году мы постараемся найти еще больше.

Понятно, что в ситуациях, когда желающих много, а ресурсы ограничены, мы должны расставлять приоритеты. Первый приоритет, который будет применяться в этом году, это предоставление курсов на уровни А1, А2 и В1. Идея заключается в том, чтобы как можно больше людей получило хорошую базу для освоения языка на уровне В1, что позволяет людям, изучающим язык, подать на гражданство. Кроме того, это уровень, когда человек может уже самостоятельно общаться на эстонском языке. С этой базы можно уже и развивать свои навыки в другой деятельности.

Смотрите в записи полную версию беседы!

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