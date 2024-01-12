Глава Фонда интеграции: Год богатства культур позволит быть заметным каждому, готовьте домашнюю еду и несите ее на ярмарки

Процесс сбора идей был очень активным, когда мы его объявили, к положенному сроку пришло более 80 идей, но письма и предложения приходят и по сей день. Предложения о сотрудничестве, письма о том, какие мероприятия будут проходить. Свое событие можно добавить в календарь Года богатства культур и сейчас на нашем сайте. Тогда о вашем событии узнают и другие люди, и мы со своей стороны тоже сможем его медийно поддержать.

- Госбюджет нынче принимался с напряжением, коалиция изыскивала места возможной экономии, не миновало это и культурную сферу. Выйдет ли провести тематический год с тем размахом, который заслуживает его идея, или печать «сложных времен» даст о себе знать?

- Всегда хочется сделать как можно больше, но бюджет нынешнего тематического года остался на уровне бюджетов предыдущих тематических годов. Но тут важно уточнить, что тематический год - не про то, что или Фонд интеграции, или тот, кто его организует, очень много сам чего-то проводит и организует. Это про то, что мы задаем тему, вектор, и мы призываем всех принять в этом участие.