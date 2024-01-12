Глава Фонда интеграции: Год богатства культур позволит быть заметным каждому, готовьте домашнюю еду и несите ее на ярмарки

- Год богатства культур - это проект 2024 года, а организация бесплатных курсов эстонского языка - постоянное направление вашей работы. Каждый год есть люди, которым не удается попасть на курсы и они этим недовольны. Нынче будет больше довольных или недовольных?
- Сразу скажу, что то, что все больше людей хочет изучать эстонский язык, практиковать его, больше узнавать об эстонской культуре, является очень позитивным. И мы должны в этом вопросе смотреть на ситуацию в таком свете.
Мы стараемся предложить всем желающим эти возможности - и практиковать язык, и изучать. И использовать максимально те ресурсы, которые сейчас выделяет государство.
Хорошая новость в том, что в этом году наш бюджет на организацию обучения эстонскому языку сокращения не затронули. Кроме того, были найдены дополнительные средства на то, чтобы организовывать обучение беженцев из Украины. Мы сейчас предоставляем для беженцев курсы на уровень А1, и надеемся, что с марта начнем предоставлять для беженцев курсы и на уровни A2 и B1.
Но важно отметить, что курсы - это не единственная возможность изучать эстонский язык. Есть много людей, которым курсы в их классическом виде просто не подходят. Поэтому мы предлагаем и другие варианты. Это разные клубы, кафе, это возможность с кем-то общаться.
Сейчас у нас стартует новый сезон проекта «Друзья эстонского языка». Мы ищем добровольцев, которые хорошо говорят по-эстонски, чтобы они просто общались с человеком, который изучает и практикует язык. В прошлом году у нас было примерно 600 добровольцев, в этом году мы постараемся найти еще больше.
Понятно, что в ситуациях, когда желающих много, а ресурсы ограничены, мы должны расставлять приоритеты. Первый приоритет, который будет применяться в этом году, это предоставление курсов на уровни А1, А2 и В1. Идея заключается в том, чтобы как можно больше людей получило хорошую базу для освоения языка на уровне В1, что позволяет людям, изучающим язык, подать на гражданство. Кроме того, это уровень, когда человек может уже самостоятельно общаться на эстонском языке. С этой базы можно уже и развивать свои навыки в другой деятельности.
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