В студии Postimees директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев: чем порадует Год богатства культур?

- Можно ли уже сейчас назвать самые значимые мероприятия предстоящего Года богатства культур? Можно ли выделить некоторые до такой степени, что можно посоветовать жителям Эстонии стараться не планировать отдых за границей в какие-то недели, чтобы не пропустить что-то из ряда вон выходящее, что будет происходить здесь, в Эстонии?

- Год богатства культур торжественнно откроется в Таллиннской школе музыки и балета 13 января. В церемонии примут участие и представители разных национальных общин, живущих в нашей стране, которые проведут нечто вроде презентации и своего национального культурного наследия, и конкретных планов культурной программы на этот год. Сколько примерно разных национальных общин будет представлено и в субботнем мероприятии, и вообще в мероприятиях тематического года?

- Год богатства культур - это проект 2024 года, которым занимается Фонд интеграции, но есть и проекты постоянные, то есть профильная деятельность, например, важнейшее направление - организация бесплатных курсов эстонского языка. Каждый год множество людей использует эту возможность, но есть и люди, которым не удается попасть на эти курсы, и они этим недовольны. С учетом того финансирования, которое есть у Фонда интеграции на этот год, можно ли надеяться, что уровень доступности курсов повысится?

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