Департамент городского имущества Москвы - подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранным активами США (OFAC) и Европейского союза.

Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение «Московский центр международного сотрудничества» находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего «Московский центр международного сотрудничества» лица указан Собянин.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится «Дом Москвы», поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

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В законе оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности на здание, и последующие действия с ним. Законопроект предусматривает, что недвижимость переходит в государственную собственность свободной от любых обременений, то есть государство не продолжает и не перенимает никаких обязательств, вытекающих из действий, совершенных прежним собственником и связанными с ним лицами. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в «Доме Москвы», имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает Кабинет министров. Закон также обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях с недвижимостью, при этом необходимо рассмотреть возможности использования здания для оказании помощи Украине и украинцам с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости.

После перехода в собственность государства «Дома Москвы» расходы на его содержание оцениваются в 495 395 евро в год.