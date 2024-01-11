В порту Палдиски загорелся танкер

В 4:37 в Центр тревоги поступило сообщение, что примерно в 200 метрах от берега в Южном порту Палдиски виден идущий от танкера дым.

На инцидент отреагировали спасатели Палдиски, Кейла, Лиллекюла и Нымме, а также спасатели-добровольцы из Лохусалу.

Прибывшие на место первыми спасатели Палдиски увидели, что экипаж судна уже приступил к тушению. Из трюма в носовой части время от времени шел дым. На судне перевозилось пальмовое масло, большая часть которого была выгружена до возгорания.

Спасатели отправились с командой корабля в трюм, где перегрелся один из насосов. Открытого горения не было, резервуарное помещение проветрили. К 06:50 судно было провентилировано, и инцидент для спасателей был исчерпан.