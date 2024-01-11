Маршрут автобуса №35 будет скорректирован в центре Таллинна

В направлении Пельгуранна маршрут №35 будет следовать по Нарвскому шоссе, улице Пронкси, бульвару Рявала, Театральной площади, бульвару Эстония, площади Вабадузе и бульвару Каарли. Будут совершаться остановки «Рауа», «Пабери», «Торнимяэ» и «Эстония». На этом маршруте отменяются временные остановки «Крейцвальди» и «Кесктург».

В направлении Сели маршрут №35 будет следовать по бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Рявала, улице Пронкси и Нарвскому шоссе. Будут совершаться остановки «Эстония», «Торнимяэ», «Пабери» и «Рауа». На этом маршруте отменяются временные остановки «Крейцвальди» и «Кесктург».

Информация о расписаниях, маршрутах и остановках общественного транспорта доступна на сайте transport.tallinn.ee.