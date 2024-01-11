Танкер в Оманском заливе взяли на абордаж люди в военной форме

Как передает Sky News, инцидент произошел рано утром в четверг: нефтяной танкер у берегов Омана был взят на абордаж «вооруженными посторонними лицами» в военной форме.

Частная разведывательная фирма Ambrey сообщила, что на борт судна, который эксперты идентифицировали как нефтяной танкер St Nikolas, «поднялись шестеро военных», которые немедленно закрыли камеры наблюдения.

Все они были одеты в черную форму военного образца, лица были скрыты черными масками.

Подозрения падают на Иран: в прошлом судно, которое когда-то называлось Suez Rajan, оказалось в центре спора между Вашингтоном и Тегераном.

В результате Министерство юстиции США конфисковало с танкера 1 миллион баррелей иранской сырой нефти.

Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKTMO) получила сообщение об инциденте от начальника службы безопасности St Nikolas.

Представители UKTMO заявили, что затем связь прервалась, и дальнейший контакт с судном установить не удалось.

По их словам, во время разговора с начальником службы безопасности «на фоне звучали посторонние голоса».