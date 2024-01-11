Легендарный тренер Свен-Йоран Эрикссон: «В лучшем случае мне осталось прожить год»

«Все понимают, что у меня серьезная болезнь. Все догадываются, что это рак, и это действительно так. Но я буду бороться столько, сколько смогу, - сказал он. - В лучшем случае, мне осталось прожить год, в худшем - гораздо меньше. Может, проживу больше года – врачи же не могут назвать конкретную дату. Точно сказать невозможно, поэтому лучше об этом не думать.

Если пытаться обмануть мозг, то очень легко поддаться, замкнуться и застрять дома. Лучше стараться видеть положительные моменты и не сдаваться в трудные времена. Попробовать сделать из этого что-то хорошее».

Эрикссон сообщил, что за день до того, как его госпитализировали, он пробежал 5 км, прежде чем «упал в обморок и потерял сознание», и «оказалось, что у меня рак». И добавил, что «это просто возникло ниоткуда, и это шокирует».

«Я не испытываю сильной боли. Но у меня диагностировали болезнь, которую можно замедлить, но нельзя оперировать. Вот так», - добавил он.

75-летний шведский тренер стал первым иностранным специалистом, возглавившим сборную Англии и руководившим «тремя львами» на трех крупных турнирах, выводя команду в четвертьфиналы чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также чемпионата Европы 2004 года.