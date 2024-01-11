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Вира Конык: в Таллинне у Зеленского не будет встречи с украинской общиной

rus.postimees.ee
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Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык на акции протеста возле посольства Российской Федерации в Таллинне.
Президент Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык на акции протеста возле посольства Российской Федерации в Таллинне. Фото: Дмитрий Мороз

Если в ходе своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с проживающей в Литве украинской диаспорой, то в Таллинне с проживающими в Эстонии украинцами он встречаться не будет, сообщила глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык порталу Rus.ERR.

«Визит Владимира Зеленского в Эстонию очень непродолжительный, поэтому встречи с украинской общиной, на которой можно было бы задать ему вопросы, не планируется», - добавила Вира Конык.

В то же время, украинскую общину пригласили в Рийгикогу послушать выступление Зеленского, отметила Конык.

По ее словам, цель визита Зеленского в страны Балтии – благодарность за всестороннюю поддержку Украины.

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