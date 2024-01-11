Вира Конык: в Таллинне у Зеленского не будет встречи с украинской общиной

Если в ходе своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с проживающей в Литве украинской диаспорой, то в Таллинне с проживающими в Эстонии украинцами он встречаться не будет, сообщила глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык порталу Rus.ERR.
«Визит Владимира Зеленского в Эстонию очень непродолжительный, поэтому встречи с украинской общиной, на которой можно было бы задать ему вопросы, не планируется», - добавила Вира Конык.
В то же время, украинскую общину пригласили в Рийгикогу послушать выступление Зеленского, отметила Конык.
По ее словам, цель визита Зеленского в страны Балтии – благодарность за всестороннюю поддержку Украины.