Вира Конык: в Таллинне у Зеленского не будет встречи с украинской общиной

Если в ходе своего визита в Вильнюс президент Украины Владимир Зеленский встретился с проживающей в Литве украинской диаспорой, то в Таллинне с проживающими в Эстонии украинцами он встречаться не будет, сообщила глава Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык порталу Rus.ERR.