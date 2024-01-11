Инвестиция? ⟩ Ночной клуб по цене двухкомнатной квартиры ищет нового хозяина

Здание построено у подножия западного склона Валлимяги на фундаменте и части стен более старого здания. В качестве строительного материала использовался щебень, полученный при сносе городища. Амбар имеет вытянутую прямоугольную форму и высокую крышу, покрытую черепицей. Внутреннее пространство разделено деревянными столбами на две части. В середине прошлого века в доме были построены просторные сводчатые подвалы. Также здание использовалось как арестный дом. (А. Ласс, «Эстонская архитектура»).

Фото: KV.EE

В объявлении указано, что полезная площадь здания составляет 186,3 м². На первом этаже расположены: зал 102,3 м², три комнаты площадью 8,5, 24,1 и 27,3 м², два технических помещения площадью 8,3 м²и 2,0 м², щитовая 5,5 м², кладовая, два туалета и кухня площадью 7,4 м². Второй этаж не обустроен.

Здание реставрировано в 1984 году. Автор проекта - архитектор В. Рохтла.

За дом хотят получить 129 000 евро. С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.