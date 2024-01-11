Руководитель лизинговой компании: автодилеры ожидают, что автоналог вызовет покупательский бум

Автомобильные компании в настоящее время привозят в Эстонию большое количество новых и подержанных автомобилей в ожидании возможного спроса, вызванного автомобильным налогом. На самом деле продажи автомобилей начали постепенно восстанавливаться уже в прошлом году. Последний раз в таком объеме новые и подержанные автомобили продавались в 2019 году.

Последние годы были исключительными как в историческом смысле, так и на автомобильном рынке: произошло много различных событий, влияющих на рынок, и автопокупатели жили в постоянном ожидании, что, возможно, лучшее время для покупки автомобиля наступит зимой, весной, летом или осенью. В то же время автомобиль - это в первую очередь предмет потребления, который многие используют и нуждаются в нем для нормальной организации своей повседневной жизни, и на самом деле автомобильный рынок никогда не был в состоянии стагнации.