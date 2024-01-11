Как и вся экономика, автомобильный рынок за последние три года также переживал большие изменения, и адаптироваться пришлось как продавцам, так и покупателям. Можно ли в этом году ожидать новый рекорд продаж за последние десять лет? Руководитель Coop Pank Liising Мартин Ильвес проанализировал плюсы и минусы этого прогноза.
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Руководитель лизинговой компании: автодилеры ожидают, что автоналог вызовет покупательский бум
Автомобильные компании в настоящее время привозят в Эстонию большое количество новых и подержанных автомобилей в ожидании возможного спроса, вызванного автомобильным налогом. На самом деле продажи автомобилей начали постепенно восстанавливаться уже в прошлом году. Последний раз в таком объеме новые и подержанные автомобили продавались в 2019 году.