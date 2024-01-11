Бывший председатель соцдемов поборется за пост генсека Совета Европы

Бывший председатель Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы, сообщает ERR.
По данным Комитета министров Совета Европы, к истечению срока выдвижения кандидатур на пост главы международной организации было получено три заявки: от Индрека Саара, бывшего министра финансов Бельгии Дидье Рейндерса и экс-президента Швейцарии Алена Берсе.
Генеральный секретарь Совета Европы избирается на пять лет в качестве руководителя организации.
Индрек Саар возглавлял Социал-демократическую партию с июня 2019 по февраль 2022 года, после чего отошел от политики.