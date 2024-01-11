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Бывший председатель соцдемов поборется за пост генсека Совета Европы

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Соцдем Индрек Саар дал понять, что он станет министром культуры, если ему эту должность предложат.
Соцдем Индрек Саар дал понять, что он станет министром культуры, если ему эту должность предложат. Фото: Sander Ilvest

Бывший председатель Социал-демократической партии Эстонии Индрек Саар выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы, сообщает ERR.

По данным Комитета министров Совета Европы, к истечению срока выдвижения кандидатур на пост главы международной организации было получено три заявки: от Индрека Саара, бывшего министра финансов Бельгии Дидье Рейндерса и экс-президента Швейцарии Алена Берсе.

Генеральный секретарь Совета Европы избирается на пять лет в качестве руководителя организации.

Индрек Саар возглавлял Социал-демократическую партию с июня 2019 по февраль 2022 года, после чего отошел от политики.

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