Бывший председатель соцдемов поборется за пост генсека Совета Европы

По данным Комитета министров Совета Европы, к истечению срока выдвижения кандидатур на пост главы международной организации было получено три заявки: от Индрека Саара, бывшего министра финансов Бельгии Дидье Рейндерса и экс-президента Швейцарии Алена Берсе.

Генеральный секретарь Совета Европы избирается на пять лет в качестве руководителя организации.

Индрек Саар возглавлял Социал-демократическую партию с июня 2019 по февраль 2022 года, после чего отошел от политики.