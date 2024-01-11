Пойманный на допинге вместе с эстонскими лыжниками казахстанский лыжник получил новую дисквалификацию

36-летний Полторанин был, вместе с лыжниками Андреасом Веэрпалу и Карелом Таммъярве, одним из пяти спортсменов, которые были задержаны в 2019 году на чемпионате мира в Зеэфельде в ходе допинг-рейда.

Ученик Мати Алавера получил четырехлетнюю дисквалификацию, срок действия которой истек в марте 2023 года. После бана Полторанин выступал в России и, по данным шведских СМИ, подумывал о возвращении в серию Кубка мира.

Однако в ближайшее время это будет невозможно, поскольку Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь дисквалифицировали спортсмена за то, что он не сдал обязательные допинг-тесты перед возвращением на соревнования, сообщает Ilta-Sanomat. В этот раз дисквалификация продлится три года.

Выиграв 11 этапов КМ в серии лыжных гонок и 27 раз поднимаясь на пьедестал почета, Полторанин во взрослых титульных соревнованиях завоевал две бронзовые медали чемпионата мира.