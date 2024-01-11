Центристы перенесли выборы нового руководства своей парламентской фракции

Парламентская фракция Центристской партии, состав которой в конце прошлой недели сократился с 13 до 7 человек, перенесла первоначально запланированные на четверг выборы нового руководства депутатской группы, сообщает Rus.ERR.
Об этом корреспонденту Rus.ERR заявил исполняющий обязанности председателя фракции Андрей Коробейник.
По его словам, выборы руководства были перенесены на следующую неделю в связи с тем, что в первую очередь фракция хочет определиться со своими представителями в парламентских комиссиях.
Ранее стало известно, что представители фракции центристов вынуждены перераспределять свои места в комиссиях, поскольку теперь у них не хватает людей, чтобы представлять партию в каждой из них.