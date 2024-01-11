Госконтроль: местные самоуправления должны взять на себя инициативу в теплоэнергетике

С точки зрения как воздействия на окружающую среду, так и стоимости тепла также важно минимизировать тепловые потери при передаче произведенного тепла потребителям. Однако для этого необходимы теплоудерживающие трассы с оптимальной пропускной способностью, а также соответствующие технические решения для принятия тепла. В сетевых зонах насчитывается около 1700 км теплотрасс, сеть построена в основном еще в советское время, и, несмотря на значительные инвестиции в инфраструктуру, часть теплотрасс все еще нуждается в модернизации - примерно 30%, или около 500 км, не обновлены.

Местные самоуправления не оказывают давления

Местные самоуправления могут влиять на модернизацию котельных и теплотрасс через налагаемые на поставщика услуг обязательства по развитию, которые определяются местным самоуправлением. Однако аудит показал, что в проверенных местных самоуправлениях обязательства по развитию часто были сформулированы настолько расплывчато, что не приводили к реальному воздействию на развитие инфраструктуры. Хотя местные самоуправления должны сами проявлять инициативу в обеспечении доступа населения на их территории к теплу по оптимальной цене, из экологически чистых источников и с минимальными потерями в теплотрассах, скорее центральное правительство стимулирует развитие в этом направлении с помощью европейского финансирования (231 инфраструктурный проект был поддержан в 2014-2020 годах на сумму около 62 миллионов евро), а Департамент конкуренции занимается установлением цен на тепло.