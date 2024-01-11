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Депутат Госдумы о чемпионате Европы по фигурному катанию: «Без России это деньги на ветер»

rus.postimees.ee
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Ирина Роднина.
Ирина Роднина. Фото: Krasilnikov Stanislav

Ирина Роднина - трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы - резко прошлась по чемпионату Европы по фигурному катанию, который в эти дни проходит в Каунасе.

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

С 1 марта 2022 года российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за развязанной Россией войны в Украине. Оказавшиеся в безвыходном положении спортсмены, чтобы сохранить возможность выступать, меняют спортивное гражданство – в Каунасе выступает 24 фигуриста, родившихся в России, но сменившие гражданство.

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