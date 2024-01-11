Депутат Госдумы о чемпионате Европы по фигурному катанию: «Без России это деньги на ветер»

«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».