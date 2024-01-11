Рядом с магазинами сети Grossi в Эстонии установят зарядные устройства для электромобилей

Энергетическая компания Ignitis, специализирующаяся на возобновляемой энергии, подписала договор с OG Elektra AS на установку зарядных устройств для быстрой зарядки электромобилей с нулевым уровнем выбросов на парковках у 25 магазинов Grossi по всей Эстонии.
По словам руководителя подразделения электромобильности Ignitis Эймантаса Балты, сотрудничество с розничной сетью Grossi Toidukaubad поддерживает стратегию энергетической компании по значительному расширению сети зарядки электромобилей по всей Балтии.
«Электричество является движущей силой будущего транспорта. Как по всей нашей сети, так и на строящихся зарядных станциях Ignitis ON используется только зеленая электроэнергия, производимая из возобновляемых источников энергии в Литве, поэтому каждый километр, пройденный электромобилем, заряженным у нас, имеет нулевые выбросы», - сказал Балта.
По словам члена правления OG Elektra AS Керту Олу, цель торговой сети Grossi Toidukaupad - расширение в сельской местности: «Как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах каждый должен иметь одинаково удобные услуги. Чем больше электромобилей выходит на дороги, тем больше требуется зарядных устройств. Благодаря магазинам Grossi населенные пункты Абья-Палуоя, Арукюла, Кийза и Тырванди обзаведутся первыми электрозарядными станциями в регионе».
Первые пункты быстрой зарядки будут установлены у магазинов Grossi в конце 2024 года. Согласно договору, сеть зарядки электромобилей Ignitis ON охватит 24 населенных пункта по всей Эстонии: это будут Таллинн, Сауэ, Кейла, Кийза, Пярну-Яагупи, Ярваканди, Вяндра, Килинги-Нымме, Абья-Палуоя, Мустла, Антсла, Выру, Тарту, Тырванди, Тюри, Козе, Юри, Арукюла, Куусалу, Кунда, Роэла, Ийзаку, Йыхви и Нарва.
В зависимости от местоположения зарядки Ignitis ON имеют мощность от 150 кВт, при которой зарядка аккумулятора с нуля до 80% занимает менее 20 минут.
Международная энергетическая компания Ignitis, управляющая крупнейшей в Литве сетью зарядки электромобилей, и ее дочерние предприятия в Эстонии и Латвии инвестируют до 115 млн евро в расширение сети зарядки электромобилей в странах Балтии в течение трех-пяти лет.
Ignitis планирует установить до 3000 зарядных станций для электромобилей в странах Балтии к 2026 году. На данный момент в сети Ignitis ON насчитывается более 330 зарядных пунктов, 12 из которых расположены в Латвии.
Ignitis Group - международная энергетическая компания, специализирующаяся на возобновляемых источниках энергии и стремящаяся создать 100% экологически чистую энергетическую экосистему для нынешнего и будущих поколений. В группу также входит компания Ignitis Eesti, которая поставляет электроэнергию в Эстонию и разрабатывает зарядную инфраструктуру и решения для электромобилей. Помимо Эстонии, дочерние предприятия Ignitis также работают в Литве, Латвии, Финляндии и Польше.