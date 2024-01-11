Рядом с магазинами сети Grossi в Эстонии установят зарядные устройства для электромобилей

По словам руководителя подразделения электромобильности Ignitis Эймантаса Балты, сотрудничество с розничной сетью Grossi Toidukaubad поддерживает стратегию энергетической компании по значительному расширению сети зарядки электромобилей по всей Балтии.

«Электричество является движущей силой будущего транспорта. Как по всей нашей сети, так и на строящихся зарядных станциях Ignitis ON используется только зеленая электроэнергия, производимая из возобновляемых источников энергии в Литве, поэтому каждый километр, пройденный электромобилем, заряженным у нас, имеет нулевые выбросы», - сказал Балта.

По словам члена правления OG Elektra AS Керту Олу, цель торговой сети Grossi Toidukaupad - расширение в сельской местности: «Как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах каждый должен иметь одинаково удобные услуги. Чем больше электромобилей выходит на дороги, тем больше требуется зарядных устройств. Благодаря магазинам Grossi населенные пункты Абья-Палуоя, Арукюла, Кийза и Тырванди обзаведутся первыми электрозарядными станциями в регионе».

Первые пункты быстрой зарядки будут установлены у магазинов Grossi в конце 2024 года. Согласно договору, сеть зарядки электромобилей Ignitis ON охватит 24 населенных пункта по всей Эстонии: это будут Таллинн, Сауэ, Кейла, Кийза, Пярну-Яагупи, Ярваканди, Вяндра, Килинги-Нымме, Абья-Палуоя, Мустла, Антсла, Выру, Тарту, Тырванди, Тюри, Козе, Юри, Арукюла, Куусалу, Кунда, Роэла, Ийзаку, Йыхви и Нарва.