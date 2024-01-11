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Силы обороны Финляндии подозревают призывников в разглашении государственных тайн в социальных сетях

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Финские солдаты на учениях в заснеженном лесу.
Финские солдаты на учениях в заснеженном лесу. Фото: Tomi Hanninen

Силы обороны Финляндии подали в полицию по крайней мере три заявления о совершении преступлений в связи с подозрениями в том, что призывники раскрыли государственные секреты, связанные с безопасностью страны, в своих публикациях в социальных сетях.

По данным государственного вещателя Финляндии Yle, все инциденты связаны с фотографированием или съемкой закрытых мест во время выполнения служебных обязанностей и последующим размещением снимков на личных страницах в социальных сетях.

Все известные случаи произошли в 2023 году, и, по-видимому, это первые случаи подозрений в разглашении государственной тайны, предъявленные военнослужащим срочной службы.

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