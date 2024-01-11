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Россия строит новые вышки связи рядом с Эстонией

Арвед Брейдакс
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В приграничной зоне поднимаются всевозможные вышки. В прошлом году россияне установили красно-белую вышку связи прямо возле пограничной полосы. По внешнему виду она не похожа на мобильную мачту.
В приграничной зоне поднимаются всевозможные вышки. В прошлом году россияне установили красно-белую вышку связи прямо возле пограничной полосы. По внешнему виду она не похожа на мобильную мачту. Фото: Arved Breidaks

В этом году в селе Залесье Псковской области в нескольких километрах от эстонско-российской границы будет построена новая мачта мобильной связи, поэтому усилится сигнал российских мобильных операторов, и пользователи в пограничных территориях Эстонии могут оказаться в сети соседа. В прошлом году одна из российских вышек связи была установлена прямо рядом с границей.

В конце прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал десять деревень, в которых в этом году будут установлены новые мачты связи за счет финансирования по программе президента Путина по преодолению цифрового неравенства. В частности, вышка будет установлена в деревне Залесье в районе Печор, что в пяти-шести километрах по прямой от приграничной деревни Вински, расположенной недалеко от Меремяэ в волости Сетомаа.

Покрытие сетей увеличится

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