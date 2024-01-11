Россия строит новые вышки связи рядом с Эстонией

В конце прошлого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал десять деревень, в которых в этом году будут установлены новые мачты связи за счет финансирования по программе президента Путина по преодолению цифрового неравенства. В частности, вышка будет установлена в деревне Залесье в районе Печор, что в пяти-шести километрах по прямой от приграничной деревни Вински, расположенной недалеко от Меремяэ в волости Сетомаа.