Суд отправил в тюрьму мужчину, нападавшего в Пярну на людей

Суд признал Йорму Вяли виновным в серьезном нарушении общественного порядка, совершенном с применением насилия, и приговорил его к шести месяцам тюремного заключения. К этому суд добавил три месяца и восемь дней неотбытой части наказания, вынесенного приговором от декабря 2021 года. Отбывание наказания отсчитывается с 14 октября прошлого года, когда Вяли был задержан.

Согласно обвинительному заключению, 16 сентября прошлого года Йорма Вяли напал в Пярну на человека перед кафе Elleni Pagariäri и схватил его руками за горло. Вяли также угрожал своей жертве избиением. В тот же день на открытой площадке Пярнуского приюта для взрослых и дневного центра Вяли ударил потерпевшего кулаком в лицо и угрожал убить его. Пострадавший боялся за свою жизнь, поскольку уже и раньше Вяли его душил и избивал.