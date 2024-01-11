Глава государства вручил символическому украинскому солдату чрезвычайно редкую награду

Орден Орлиного креста I степени с мечами - это высшая военная награда Эстонии, которую никому еще не вручали после восстановления независимости.

Карис подписал соответствующее решение в четверг утром.

«Это признание за защиту свободного мира и своей страны, высшей храбрости каждого, кто борется против врага, вторгшегося в Украину», - объяснил президент Эстонии своему коллеге из Украины, прибывшему в Таллинн.

Карис отметил, что войну выигрывают солдаты. «Они заслуживают нашей глубочайшей благодарности и признания. Сотни тысяч украинских солдат в настоящее время защищают свою страну от российской агрессии. Когда я говорю “украинский солдат”, я имею в виду всех видов войск, спецподразделения, территориальную оборону, добровольцев, а также тех, кто поддерживает военную промышленность. Я имею в виду украинского солдата», - сказал президент Эстонии.

Карис подчеркнул, что воля к защите украинского общества, несмотря на десятилетнюю войну, остается сильной. «Боевой дух украинского солдата к борьбе по-прежнему железный, несмотря на пережитые ужасы, потерю близких, разрушенные города, сожженные дома и кажущиеся бесконечными битвы», - заявил он.

«В этой жестокой войне, которую развязала Россия, мы все являемся союзниками друг друга на большом поле битвы, борющимися за свободу. Потому что, нападая на Украину, Россия нападает на все демократические страны. Это нападение на всех нас», - добавил Карис.