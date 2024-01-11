Piletilevi Group оспорит в суде запрет на приобретение литовской компании Tiketa

Вильнюсская палата Административного окружного суда в понедельник отклонила жалобу эстонской компании на решение Совета по конкуренции, которым ей было отказано в выдаче разрешения на сделку в июне 2022 года, хотя компания заключила сделку еще в июле 2021 года.

«Мы намерены использовать все правовые возможности, поскольку не согласны с решением Совета по конкуренции и считаем, что во время процесса следовали всем применяемым правовым нормам. Более того, пока идет разъяснение, на литовском рынке распространения билетов появляются новые игроки, что только подтверждает наши аргументы о конкуренции и динамике рынка», - заявил в четверг глава Piletilevi Group Свен Нуутманн.

В июле 2021 года Piletilevi Group приобрела 100% акций Tiketa. Поскольку доход Tiketa в 2020 году не достигал 2 млн евро, Piletilevi Group не была обязана сообщать о сделке, но совет решил расследовать ее по собственной инициативе, так как были подозрения в ограничении конкуренции на рынке.

Компания была продана компанией DG21, подконтрольной владельцу авиационной группы Avia Solutions Group Гедиминасу Жемялису.