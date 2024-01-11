ФОТО ⟩ На шоссе столкнулись три легковых автомобиля

Столкновение произошло в 11:48, когда по главной дороге ехал Peugeot в направлении от Абья-Палуоя к Тихеметса. В это же время с боковой дороги, ведущей в Мыйзакюла, попытался пересечь главную дорогу автомобиль Honda, водитель которого не заметил машину на главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого Peugeot наехал на Volkswagen, который выезжал с боковой дороги и остановился на перекрестке.