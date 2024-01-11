ФОТО ⟩ На шоссе столкнулись три легковых автомобиля

В четверг в полдень в волости Мульги, Вильяндимаа, столкнулись три легковых автомобиля.
Авария произошла в деревне Камара на шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобили Honda, Peugeot и Volkswagen. По предварительной информации, никто не пострадал.
Столкновение произошло в 11:48, когда по главной дороге ехал Peugeot в направлении от Абья-Палуоя к Тихеметса. В это же время с боковой дороги, ведущей в Мыйзакюла, попытался пересечь главную дорогу автомобиль Honda, водитель которого не заметил машину на главной дороге. Произошло столкновение, в результате которого Peugeot наехал на Volkswagen, который выезжал с боковой дороги и остановился на перекрестке.
Водители были трезвы, никто не пострадал, и происшествием дальше занимается страховая компания.