«Отсрочек мы никому не дадим»: Кристина Каллас заявила, что не все учителя успеют получить требуемый уровень языка

На встрече она уделила особое внимание переходу на эстонский язык обучения и заключению долгосрочного соглашения, которое включает в себя тему заработной платы учителей, а также создание модели карьеры и организацию школьной сети.

Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года. Начиная с этой же даты, учителя начальных классов, преподающие на эстонском языке, а также в дошкольных учреждениях, должны владеть эстонским языком на уровне C1. Учителя начальных классов и опорный персонал, преподающие предметы на русском языке, должны владеть языком на уровне B2.