«Отсрочек мы никому не дадим»: Кристина Каллас заявила, что не все учителя успеют получить требуемый уровень языка

11 января в таллиннском представительстве Министерства образования и науки состоялась пресс-встреча с министром образования и науки Кристиной Каллас, где она рассказала об основных темах этого года в сфере образования.
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На встрече она уделила особое внимание переходу на эстонский язык обучения и заключению долгосрочного соглашения, которое включает в себя тему заработной платы учителей, а также создание модели карьеры и организацию школьной сети.