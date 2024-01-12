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«Отсрочек мы никому не дадим»: Кристина Каллас заявила, что не все учителя успеют получить требуемый уровень языка

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

11 января в таллиннском представительстве Министерства образования и науки состоялась пресс-встреча с министром образования и науки Кристиной Каллас, где она рассказала об основных темах этого года в сфере образования. 

На встрече она уделила особое внимание переходу на эстонский язык обучения и заключению долгосрочного соглашения, которое включает в себя тему заработной платы учителей, а также создание модели карьеры и организацию школьной сети.

Для учителей и опорного персонала владение эстонским языком будет введено в качестве квалификационного требования с 1 августа 2024 года. Начиная с этой же даты, учителя начальных классов, преподающие на эстонском языке, а также в дошкольных учреждениях, должны владеть эстонским языком на уровне C1. Учителя начальных классов и опорный персонал, преподающие предметы на русском языке, должны владеть языком на уровне B2.

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