Elron обучит новых машинистов локомотивов

Elron примет на обучение как минимум десять человек, подать заявление можно до 28 января. Кандидат должен иметь среднее образование, знать эстонский язык как минимум на уровне B1 и не позднее июля этого года ему должно исполниться 20 лет.

«В ближайшие годы в Эстонии значительно увеличится пассажиропоток, поскольку парк поездов Elron пополнится 16 новыми составами, - сказал руководитель общей подготовки машинистов локомотивов, машинист-инструктор Артур Лорентс. - Работа машиниста локомотива разнообразна и очень ответственна - от него зависит, доберутся ли почти 8 млн пассажиров в год до нужного им пункта назначения вовремя и безопасно».

Обучение машиниста поезда продолжается 9 месяцев. В течение первых четырех идет теоретическая подготовка и первая практика вождения. После успешного завершения общей подготовки машиниста поезда и сдачи экзамена на получение водительского удостоверения в Департаменте транспорта учащиеся переходят на сертификационную подготовку продолжительностью до пяти месяцев, где они знакомятся с конкретными железнодорожными линиями и поездами.

Подробнее об организации обучения машинистов локомотивов можно будет узнать на информационных днях учебного центра Elron, которые пройдут 16 и 22 января в конторе Elron в Таллинне по адресу Вабадузе пуйестеэ, 176, а также на информационных днях Кассы по безработице в Раквере 23 января, в Тарту 24 января и в Рапла 25 января.