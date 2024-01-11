«Некоторые думают, что Вирве Линдер до сих пор мэр»: страсти во власти Кохтла-Ярве

Муниципальное предприятие OSK Grupp занимается обслуживанием учреждений в Кохтла-Ярве (Ору, Сомпа и Кукрузе). Смена членов совета связана с прошлогодней сменой власти, когда мэру Вивре Линдер был выражен вотум недоверия, а ее место занял социал-демократ Хенри Казело.

«Это было ожидаемо, я думаю, что у новой коалиции была договоренность изначально. И будет очень интересно, какие решения дальше будут приниматься, ведь от решения членов совета зависит, останется ли на своем посту руководить OSK Денис Вершинин. Совет ведь имеет право отозвать старого и назначить нового руководителя», - рассказал Rus.Postimees оппозиционный депутат Антон Диев.

Диев считает, что влияние такой чехарды в советах сильно влияет на работу советов и самих учреждений, влияет на людей, которые работают в учреждениях, а также на некоторые проекты и займы от банка. «Если у тебя власть меняется четыре раза за короткий период времени, то где стабильность? Никому это не нравится и многим это непонятно», - сказал он.

Депутат добавил, что ситуация во власти настолько нестабильна, что и некоторые горожане не успевают уследить за всеми изменениями. «Некоторые жители Кохтла-Ярве думают, что Вирве Линдер до сих пор наш мэр, представляете?» - сказал Диев. Он также уверен, что можно ожидать смены членов других советов, первой на очереди, по мнению Диева, станет больница.

Владимир Чужас, новый член совета OSK Grupp заявил, что смена членов советов при смене власти - это сложившаяся практика, которая имеет под собой и разумную основу. «Придя к власти, любая политическая сила стремится сделать преобразования, которые она считает важными, выполнить свою программу. Для достижения этих целей очень важно иметь во главе органов, играющих заметную роль в управлении городом (например, комиссий собрания), а также и в советах муниципальных предприятий, которые обслуживают город и жителей, и которые связаны с городом в финансовом плане, - людей, объединенных общей целью», - заявил Чужас.

Он добавил, что для нахождения в советах учреждений главное не образование, а опыт - как жизненный, так и хозяйственный, а также предпринимательский. «Образование важная вещь, но не менее важно понимание места предприятия в городской структуре и планы его развития. Совет не занимается оперативным управлением, он направляет и контролирует деятельность предприятия», - считает депутат.

По словам Чужаса, новые члены совета OSK Grupp в первую очередь проанализируют работу фирмы, посмотрят, что можно предпринять, чтобы улучшить финансовые показатели предприятия.

Членство в советах оплачивается и размер оплаты равен половине минимальной зарплаты.