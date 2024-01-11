Противостояние в Красном море: Запад стоит перед непростым выбором

Недавние нападения хуситов вынудили значительное число судоходных компаний изменить маршруты своих судов в обход западного побережья Африки. Это увеличивает путь, расход топлива и, как следствие, затрат на рейс.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже разработало подробные планы по уничтожению ряда военных объектов хуситов на побережье.

Так почему же, учитывая, что большинство стран мира осуждает нападения повстанцев, США и их союзники не предпринимают никаких действий, чтобы их остановить?

Есть несколько причин.

Карта. Фото: BBC

Война в Газе

Йеменская повстанческая группировка хуситов «Ансар Аллах» заявила, что вступила в войну в Газе на стороне ХАМАС. Повстанцы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или суда, владельцы которых связаны с Израилем (хотя хуситы уже не раз атаковали суда, никак не связанные с Израилем).

Эту позицию, крайне неприятную для мирового судоходства, с удовольствием воспринимают как в самом Йемене, так и на всем Ближнем Востоке. Популярная в арабских странах точка зрения заключается в том, что США поддерживают военную машину Израиля и препятствуют прекращению огня в Газе - то есть являются частью проблемы.

Неспособность своих собственных правительств остановить бойню в Газе в арабском мире никого не смущает.