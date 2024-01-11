Кристина Каллас призывает не бастовать учителей детей с особыми потребностями

«Крайне важно, чтобы во время трудового спора не оставалась без необходимого надзора и поддержки самая уязвимая целевая группа образования, - отметила Каллас. - Это ученики, которые учатся по облегченной программе в условиях поддержки, а также ученики с потребностью в специальной поддержке первой и второй школьной ступени. Поскольку это дети, которым часто необходим определенный режим и они не привыкают к новым людям, в их случае может быть невозможным, чтобы уроки проводили заместители, временные сотрудники, которые являются для них чужими и не знакомы с их особыми потребностями».