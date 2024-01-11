Кристина Каллас призывает не бастовать учителей детей с особыми потребностями

Министр образования и науки Кристина Каллас направила Эстонскому союзу работников образования обращение, в котором предложила не пользоваться правом на забастовку или воспользоваться им ограниченно учителям и другим сотрудникам, работающим с детьми, которые учатся в специальном режиме.
«Крайне важно, чтобы во время трудового спора не оставалась без необходимого надзора и поддержки самая уязвимая целевая группа образования, - отметила Каллас. - Это ученики, которые учатся по облегченной программе в условиях поддержки, а также ученики с потребностью в специальной поддержке первой и второй школьной ступени. Поскольку это дети, которым часто необходим определенный режим и они не привыкают к новым людям, в их случае может быть невозможным, чтобы уроки проводили заместители, временные сотрудники, которые являются для них чужими и не знакомы с их особыми потребностями».
Каллас добавила, что благополучие детей с особыми потребностями важно обеспечить в сотрудничестве государства и Союза работников образования как организаторов забастовки, поскольку ни закон, ни правовые акты не определяют деятельность и целевые группы, связанные с первичными потребностями в образовательной сфере.