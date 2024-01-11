Фотофакт ⟩ «Смотрите, лиса!» В Таллинне бегают лесные звери

После того как президент Украины Владимир Зеленский покинул Таллинн, вылетев в Ригу из аэропорта имени Леннарта Мери, корреспондент Rus.Postimees увидел лисицу, которая бежала со стороны аэродрома в сторону центра города вдоль проезжей части шоссе. «Смотрите, лиса!» - крикнул прохожий, не веря глазам, а нам удалось успеть сделать несколько кадров.

Лиса около офиса Postimees, Таллинн, 11 января 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Лисица добежала до дверей в Fahle Park, но дальше в сторону автовокзала двигаться передумала.

Лиса около офиса Postimees, Таллинн, 11 января 2024 года. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

В этом месте газон заканчивается. Зверь рванул через оживленную проезжую часть, едва не угодив под колеса микроавтобуса, который вовремя успел сбросить скорость, спускаясь с горы.

Лиса около офиса Postimees, Таллинн, 11 января 2024 года. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Лиса запрыгнула на небольшую каменную стенку в том месте, где улица Ласнамяэ переходит в Тарту маантеэ и удалилась вглубь сравнительно тихого и менее загруженного транспортом района Сикупилли.

Что вынудило лесного зверя оказаться в столь опасном и неподходящем для его жизни месте, осталось загадкой.