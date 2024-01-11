ЧЕ по фигурному катанию ⟩ Натали Лангербаур прошла в произвольную программу!

Для 19-летней Лангербаур это первый чемпионат Европы, Кристина Лисовская в 2018 году уже выступала на соревнованиях такого уровня и заняла 25-е место.

Первой на лед вышла Лисовская. Ошиблась на каскаде, но затем уверенно откатала всю свою программу. Чтобы выйти в произвольную программу, нужно набрать 51,32 балла. У Лисовской 47,94 – ее выход в произвольную программу оказался под вопросом.

Натали Лангербаур - серебряная призерша чемпионата Эстонии 2023 года, ее личный рекорд 56,00 балла. Свою короткую программу она сегодня откатала с минимальными помарками и набрала 54,36 балла. Своим результатом она обеспечила себе выход в произвольную программу.