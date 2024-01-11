Бывший министр культуры Эстонии претендует на очень высокую должность в Европе

«Это соответствует истине. Правительство решило выдвинуть меня на эту должность, и к данному моменту я уже начал предвыборную кампанию», - сказал Саар ERR в четверг, находясь в Страсбурге, где находится штаб-квартира организации.

Саар сообщил, что его решение баллотироваться на данный пост было принято после того, как он ушел из политики и оценил свою пригодность для работы на посту генерального секретаря Совета Европы. «Идея во многом основана на том факте, что я был членом эстонской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы с 2007 по 2023 годы. У меня достаточно большой опыт работы в этой организации, я знаю эту организацию», - сказал он.