Приют, где не убьют: зоозащитники в Бурятии вывозят собак в другие регионы, чтобы спасти

Находящиеся в приюте собаки - муниципальные, так как отловлены по государственной программе. Город может избавляться от них по своему усмотрению, объясняет Стелла: «Да, они могут прийти завтра и сделать то же самое, потому что собаки - это их имущество».

В приюте «Ананда» их около 2 тысяч. В Улан-Удэ есть еще один приют, работающий по госпрограмме, - ООО «ЦАС», но зоозащитников туда не пускают. Остальные собачьи приюты в регионе - полностью частные, значит, животные в них государству не принадлежат и смерть им не грозит. Но сейчас они уже переполнены.

Как проблему бездомных собак контролировали раньше?

Вообще-то для Бурятии в этом ничего нового нет: государство вполне официально умерщвляло собак и раньше. Это даже привычно для Улан-Удэ, где большой частный сектор, много бездомных псов и нередки новости, что собаки покусали прохожих.

«У нас проблема с отношением к животным, - сказала в беседе с Би-би-си директор фонда «Собака счастья» Дарья Зайцева. - Люди берут собаку на один сезон на дачу, а потом выбрасывают. Или выносят приплод от своих собак на улицу». Поэтому, считают зоозащитники, сколько собак не усыпляй, на улицах они не закончатся.