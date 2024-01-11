Приют, где не убьют: зоозащитники в Бурятии вывозят собак в другие регионы, чтобы спасти

Волонтеры срочно вывозят приютских собак из Бурятии, где по указанию местных властей уже началась эвтаназия бездомных животных. К спасению собак подключились добровольцы со всей России. Как так получилось?
В Улан-Удэ раннее утро, неотличимое от ночи: темно и снежно. На платформе железнодорожной станции помахивают хвостами недоумевающие собаки на поводках у волонтеров. Некоторых псов греют на коленях, чтобы не замерзли. Через несколько минут собак из приюта «Ананда» погрузят в почтово-багажные вагоны поезда и заплатят проводникам, чтобы они заботились о них в дороге. Собак отправляют в Москву, Красноярск, Казань, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Пермь. Во всех этих городах нашлись добровольцы, готовые принять этих животных - в приют, в семью, на передержку - и даже оплатить стоимость перевозки.
Все потому, что в Бурятии снова начали усыплять бездомных собак. Летом Госдума разрешила регионам самостоятельно решать проблему безнадзорных животных. В конце ноября в регионе вышел приказ, разрешающий эвтаназию собаки «гуманными методами» через 30 дней после отлова, если за это время ей не нашли семью.
С декабря объединившаяся группа сотрудников приюта, волонтеров и двух зоозащитных фондов организует собачьи рейсы в другие регионы, где животным хотя бы не грозит смерть. 10 января их работа стала еще срочнее: утром в приют «Ананда» пришли из управления ветеринарии и подвергли эвтаназии 18 собак.
«Усыпили собак из ветеринарного блока, потому что у них проблемы со здоровьем: хотя их можно было спасти, - рассказала Би-би-си волонтерка Стелла Овсоян. - Это не собаки-инвалиды, им нужна была буквально неделя-две, чтобы они пришли в себя, получили должное лечение, и после этого их можно было спокойно пристраивать».
Находящиеся в приюте собаки - муниципальные, так как отловлены по государственной программе. Город может избавляться от них по своему усмотрению, объясняет Стелла: «Да, они могут прийти завтра и сделать то же самое, потому что собаки - это их имущество».
В приюте «Ананда» их около 2 тысяч. В Улан-Удэ есть еще один приют, работающий по госпрограмме, - ООО «ЦАС», но зоозащитников туда не пускают. Остальные собачьи приюты в регионе - полностью частные, значит, животные в них государству не принадлежат и смерть им не грозит. Но сейчас они уже переполнены.
Как проблему бездомных собак контролировали раньше?
Вообще-то для Бурятии в этом ничего нового нет: государство вполне официально умерщвляло собак и раньше. Это даже привычно для Улан-Удэ, где большой частный сектор, много бездомных псов и нередки новости, что собаки покусали прохожих.
«У нас проблема с отношением к животным, - сказала в беседе с Би-би-си директор фонда «Собака счастья» Дарья Зайцева. - Люди берут собаку на один сезон на дачу, а потом выбрасывают. Или выносят приплод от своих собак на улицу». Поэтому, считают зоозащитники, сколько собак не усыпляй, на улицах они не закончатся.
Но в 2020 году Госдума приняла поправки в закон, согласно которым умерщвление животных запретили. На всей территории страны начала работать программа ОСВВ: отлов - стерилизация - вакцинация - возврат. Пойманных собак стерилизовали, чтобы уменьшить агрессивность, вакцинировали, чтобы животные не разносили бешенство и другие инфекции. И выпускали обратно на улицу.
Дарья считает, что сама по себе программа ОСВВ хорошая, но в Бурятии ей «не дали шанса». «Самая напряженная ситуация была с населением: не проводилась никакая воспитательная работа. В людей просто бросили куском информации о том, что животных будут возвращать обратно, и люди испугались», - объясняет она. Много возмущенных постов о том, что опасных собак собираются возвращать на улицы, действительно можно найти в соцсетях.
Однако для бурятских зоозащитников во введении ОСВВ была какая-то надежда: Зайцева рассказывает, что один из госконтрактов на отлов, стерилизацию и вакцинацию животных даже получили местные зоозащитники, которые выполняли задачу как следует. Впрочем, надежда скоро погасла.
«Сначала запретили выпускать животных, а потом отменили финансирование»
Довольно быстро власти Бурятии перестали выполнять последний пункт программы ОСВВ - выпуск животных обратно на улицу. В начале 2022 года глава региона Алексей Цыденов издал указ, предписывающий оставлять потенциально опасных собак в приютах, а не отпускать их обратно в места обитания. Потенциально опасными же были признаны все собаки выше 25 сантиметров в холке.
«Выпуск действительно очень важен особенно для таких городов, как Улан-Удэ, где много частного сектора, а за ним лес, - считает Дарья Зайцева. - Отлов выгребает всех милых прикормленных жирных колобочков, на их место приходят злые, более дикие собаки, которые живут в лесу или за деревнями. А еще вакцинированные собаки охраняют город от лис, которые разносят бешенство».
Пойманных и стерилизованных «государственных» собак стали пожизненно оставлять в приюте «Ананда», который, хоть и частный, был построен с государственным участием. И в последние несколько месяцев, по словам Зайцевой, выделять деньги на содержание собак государство перестало: приют пытался прокормить собак сам.
«[Вот почему] сейчас в приюте есть истощенные, больные собаки, - настаивает глава фонда «Собака счастья». - Это государство сначала запретило выпускать животных, а потом отменило финансирование [на их содержание]».
«Они сейчас аргументируют [эвтаназию] тем, что там ненадлежащие условия для содержания собак. А откуда брать лучшие условия, если нет финансирования?», - сердится волонтер Стелла.
Наконец, в 2023 году программе ОСВВ в масштабах страны был нанесен решающий удар.
В апреле депутат Госдумы от «Новых людей» (и бывший мэр Якутска) Сардана Авксентьева провела в своем телеграм-канале голосование о том, что делать со стаями бродячих собак. Проголосовали больше 10 тысяч человек, и 54% из них поддержали идею «дать людям в каждом регионе право решать, как поступать с бродячими стаями». Вскоре Авксентьева внесла такой законопроект в Госдуму. Параллельно федеральный закон об умерщвлении животных предложили депутаты Оренбургской области: весной там от нападения собак погиб мальчик.
Так что летом 2023 года Госдума изменила закон. Регионы стали не обязаны работать по программе ОСВВ, им разрешили вводить свои меры по борьбе с безнадзорными животными. Бурятия, а также Астраханская, Магаданская области, Республика Алтай, Забайкальский край и Якутия в качестве мер выбрали умерщвление собак.
Что дальше?
«Многие люди идеализируют ситуацию с отловом: надеются, что всех сейчас выловят и уличных собак больше не будет. Но наш социум устроен так, что собаки на улице будут, вопрос - какие», - настаивает глава «Собаки счастья» Дарья Зайцева. Зоозащитники в России давно говорят, что собак на улицу выбрасывают люди, а значит, без мер контроля над хозяйскими животными проблему бродячих не решить. Они выступают за обязательную стерилизацию, вакцинацию, чипирование хозяйских животных и штрафы, если хозяин отпускает собаку на самовыгул. В некоторых регионах России - например, Московской, Вологодской области, на Ямале - такие меры принимают, но не во всех.
А пока бурятские волонтеры стараются успеть отправить в другие регионы побольше собак. Они начали массово переписывать приютских собак на себя и на согласившихся на это добровольцев: если собака перестанет быть муниципальной, то и усыпление ей не грозит, даже если физически она останется в приюте. Еще зоозащитники надеются оспорить региональный приказ об эвтаназии в суде: они нашли юриста и направили иск в суд.
«Приходится приезжать в приют и выбирать: вот эту собаку я отправляю, а остальные трое остаются, и непонятно, что с ними будет. Это очень тяжело, - признается волонтер Стелла Овсепян. - Иногда хочется реветь и все бросить, потому что очень много нервотрепки. Но тут получаешь привет от [новых хозяев] собаки, которую ты уже отправил в свою лучшую жизнь - и это очень круто. Это единственное, почему я еще держусь».