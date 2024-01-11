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МНЕНИЕ ⟩ Эстонцы позволяют отпихнуть себя в сторону, да еще и восторге от этого

Эссе
, композитор
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Композитор Юри Рейнвере.
Композитор Юри Рейнвере. Фото: Mihkel Maripuu
  • Обычный эстонец не умеет увидеть более широкий контекст в международной среде
  • Вся Европа, включая Евросоюз, заболела одними и теми же болезнями
  • Внутренне каждая культура держится особняком и борется только за свои интересы

Эстонцы мало следят за международными новостями, но в то же время тратят много времени, следя за бардаком у себя на Тоомпеа. В той или иной степени так себя ведет каждый народ, но первое место в этом, несомненно, принадлежит эстонцам, пишет композитор Юри Рейнвере.

Ситуация, которую я вижу, повторяется снова и снова:

В Финляндии, например, организуется международная конференция, встреча власть имущих или пусть хотя бы обычная проектная встреча между университетами, куда также прибывает меньшая или большая делегация эстонцев. Однако финны, а иногда и другие делегации, оттеснили эстонцев в этом проекте и использовали его активы и предстоящие заслуги в своих собственных интересах. И порой несмотря на весомый вклад эстонцев. Иногда это настолько существенно, что можно сказать на просторечии: эстонцев уделали.

Однако эстонцы этого не понимают и не видят повсюду плохих знаков и вежливого отсутствия интереса. Во внутренние разговоры мы не допускаемся, информация – самое ценное золото в современном мире – не передается нам. Эстонцы не стремятся оказаться за столиками, там, где обычно собираются, чтобы послушать последние сплетни, но у них есть свои интересы и пристрастия: в какие помещения им следует пойти и где сфотографироваться. Делегациям это нравится, и они позволяют эстонцам свободно бродить.

Как уже было сказано, мы этого не замечаем. С воодушевлением делаются селфи. Когда кто-то произносит выражения вежливости, это воспринимается как комплимент. Я видел, как некоторым особенно докучливым людям позволяли заморочить себе голову, а затем публиковали селфи и благодарили этих людей, часто предлагая им вечную дружбу. Обязательно обещали снова явиться и в следующий раз.

Недоброжелатели скрытно посмеиваются – эстонцы отодвинуты от игры, да еще и восторге от этого

Однако на финнов – и не только – все это производит гнетущее впечатление. Делегация, которой дали пинка под зад посреди бела дня, должна выпятив грудь бросаться на защиту своих интересов. Но этого не происходит. У некоторых есть свои интересы в игре, большинству просто всё равно. Недоброжелатели скрытно посмеиваются – эстонцы отодвинуты от игры, да еще и восторге от этого.

То, что рядовой эстонец не умеет увидеть более широкий контекст в международной среде и не может заметить всей подоплеки направленной на него конкурентной деятельности, явление столь же хроническое, как и достойная восхищения способность финнов держаться заодно. Особенно во время кризисов. Или тогда, когда свои национальные интересы перевешивают все остальное.

Внутриполитическая история Финляндии представляет собой бесконечно повторяющуюся череду единений и расхождений: в то время, когда государственной и культурной независимости ничто не угрожает, у них, как и везде, идут бои. В ситуации, когда существует угроза государству или народу, все разногласия инстинктивно отбрасываются в угол и все принимаются действовать для достижения общей цели.

Это же явление находит проявление в богатом разнообразии вариантов. Меня всегда удивляет, насколько мало эстонцы на самом деле отслеживают и знают международные новости, и в то же время они проводят много времени, следя за бардаком у себя на Тоомпеа. В той или иной степени так поступают все народы, среди которых я жил, но первое место в этом, несомненно, занимают эстонцы.

В этом не было бы ничего плохого, если бы это не вызывало именно тот побочный эффект, о котором я только что говорил: местные условия знают как свои пять пальцев, но не могут понять или увидеть во всех его деталях международный контекст. И в результате со способностью действовать в этой сфере выходит то так, то эдак.

***

2023 год для Финляндии оказался пугающим, гораздо более пугающим, чем для нас. После ее вступления в НАТО Кремль начал серьёзно донимать Финляндию, однако у большинства финнов не было опыта в подобных делах на государственном уровне. Хотя к границе и направлялся непрекращающийся поток беженцев, которые будто бы по снегам Лапландии на велосипедах проехали через закрытые приграничные зоны России, да и в Карелии были инициированы проекты по «разоблачению» геноцида, учиненного финнами во время Второй мировой войны.

Такого рода посягательств Кремля финны всегда старались избежать любой ценой. Современные СМИ это усиливают: немного найдется статей и выступлений политиков, которые бы призывали бы народ к миролюбию, наоборот – в основном они пытаются усилить шоковый момент.

На фоне этого продолжается многолетний период «финляндизации» во внешней политике – позиция крайне осторожного образования, постоянно признающего себя государством-сателлитом России – а также странные заявления ведущих политиков, такие как заявление премьер-министра времен гласности по вопросу о том, следует ли поддерживать Эстонию, конечно, мелькает на заднем плане. «Тысячи лет назад, те кто умел, переплыли Финский залив», – сказал он.

И неважно, хорошо ли это выглядит снаружи, или нет. Действия Кайи Каллас со стороны производят фантастическое впечатление, но картинка, предстающая перед нами дома, как мы знаем, не совсем правильная

Или как когда-то подпустила шпильку перед общественностью ныне вышедшая на пенсию президент Тарья Халонен, которая, получая котят в подарок от Дмитрия Медведева, проронила, что у эстонцев постсоветские травмы и травматические реакции. Совершенно справедливо, что Тоомас Хендрик Ильвес так и не простил ей этого высказывания и постоянно поднимал это снова. Халонен, внешне казавшаяся политиком с железными нервами, и сегодня пытается обиняками выставить это в лучшем свете.

Ни один государственный деятель никогда не должен опускаться до такой пошлости, однако на другой стороне медали есть и ухмыляющееся физиономия: Халонен в некотором смысле права, хотя в тогда это было сказано в узком смысле конкретно про рвение Ильвеса противостоять российским властям, в то время, когда вообще-то все делали вид, что Россией теперь правит поклонение власти до скончания веков, и никакой критический взгляд не приветствуется.

Правда, однако, в том, что из-за огромного масштаба наших собственных проблем, без достаточно ясного осмысления собственной истории, без рассмотрения ее с других, международных точек зрения, эстонцам трудно понять, кем мы все-таки являемся в сегодняшнем мире, и как нам там себя вести.

И неважно, хорошо ли это выглядит снаружи, или нет. Действия Кайи Каллас со стороны производят фантастическое впечатление, но картинка, предстающая перед нами дома, как мы знаем, не совсем правильная. Внешне ее бывшая коллега Санна Марин производит колоссальное впечатление яркой, великолепной, современной главы государства нового времени – а потом она несколько недель назад в интервью норвежскому телевидению заявляет, что эти относительно непрофессиональные снимки ее бесконечных закрытых вечеринок вызвали скандал только потому, что она такая красивая и сексуальная.

То, как картинка выглядит снаружи, ничего не значит тогда, когда эстонцы пытаются понять, почему у них такое Рийгикогу, в котором тратят слишком много времени на то, чтобы бодаться друг с другом, вместо того, чтобы укреплять государственные структуры рядом с таким кровожадным правительством, как нынешнее кремлевское, или когда нынешнее финское правительство каким-то образом пытается начать сводить концы с концами в экономике, после того как Марин опрометчиво вбрасывала деньги в экономику, чтобы никто, ради бога, не стал еще больше раскачивать ее правительство.

***

Все написанное, казалось бы, должно касаться только Эстонии и Финляндии. Но в 2023 году становилось все более очевидным – возможно, даже стало окончательно ясным – что вся Европа, включая Европейский союз, заболела теми же самыми болезнями.

В Европе вообще все происходит с таким-то десятилетним опозданием по сравнению с США. Лет десять назад мои американские друзья начали говорить о колоссальных переменах в Америке – о том, что люди все больше уходят в свои отдельные микромиры, как семьи распадаются из-за политических и диетических разногласий.

На данный момент то же самое происходит и в Европе: страны держатся друг от друга подальше, сотрудничество стало очень искусственным, потому что они больше не понимают друг друга – вроде бы многое выглядит функционирующим на дипломатическом уровне, но зачастую все это только внешнее. Внутренне каждая культура держится особняком и борется только за свои интересы в европейском контексте, все больше пренебрегая общей целью.

А в глобальном смысле это так же глупо, как бродить не по тем залам и не в то время. Китай и Россия не оставят в мире камня на камне, если появится такая возможность. США борются со своими болями в животе, продолжая при этом доминировать в военном отношении. Европа слишком мало внимания уделяет своей оборонной политике несмотря на то, что пришло последнее время, чтобы заняться этим, учитывая текущую ситуацию и войны.

Даже глава европейского правительства Урсула фон дер Ляйен не столько ищет общий знаменатель для ЕС, чтобы как-то подтолкнуть это ссорящееся «макро-Тоомпеа» в сторону выздоровления, а лишь ищет способ силой продавить волю стран-наследниц Древнего Рима. Не совсем вдохновляющая перспектива будущего, даже если это принесет результаты в краткосрочной перспективе.

Несколько лет назад я ужинал за одним столом, за которым рассказывал о том, что старшее поколение в Эстонии имеет определенное предчувствие и страх, что «однажды русские вернутся». Немцы, все политики, рассердились и принялись очень взволнованно доказывать, что это красная линия, которую больше никогда никто не пересечет. Царит самоуверенность, будто Европа всегда будет побеждать. Это прочно укоренилось в крови европейской политики. Нам, эстонцам, которым довелось уже увидеть в мире кое-что, чего не видел никто другой, остается на это только фыркать.

Почему мы не можем сделать этот многовековой опыт нашей силой?

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