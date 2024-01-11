МНЕНИЕ ⟩ Эстонцы позволяют отпихнуть себя в сторону, да еще и восторге от этого

И неважно, хорошо ли это выглядит снаружи, или нет. Действия Кайи Каллас со стороны производят фантастическое впечатление, но картинка, предстающая перед нами дома, как мы знаем, не совсем правильная

Или как когда-то подпустила шпильку перед общественностью ныне вышедшая на пенсию президент Тарья Халонен, которая, получая котят в подарок от Дмитрия Медведева, проронила, что у эстонцев постсоветские травмы и травматические реакции. Совершенно справедливо, что Тоомас Хендрик Ильвес так и не простил ей этого высказывания и постоянно поднимал это снова. Халонен, внешне казавшаяся политиком с железными нервами, и сегодня пытается обиняками выставить это в лучшем свете.

Ни один государственный деятель никогда не должен опускаться до такой пошлости, однако на другой стороне медали есть и ухмыляющееся физиономия: Халонен в некотором смысле права, хотя в тогда это было сказано в узком смысле конкретно про рвение Ильвеса противостоять российским властям, в то время, когда вообще-то все делали вид, что Россией теперь правит поклонение власти до скончания веков, и никакой критический взгляд не приветствуется.

Правда, однако, в том, что из-за огромного масштаба наших собственных проблем, без достаточно ясного осмысления собственной истории, без рассмотрения ее с других, международных точек зрения, эстонцам трудно понять, кем мы все-таки являемся в сегодняшнем мире, и как нам там себя вести.