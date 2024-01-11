МНЕНИЕ ⟩ Эстонцы позволяют отпихнуть себя в сторону, да еще и восторге от этого

И неважно, хорошо ли это выглядит снаружи, или нет. Действия Кайи Каллас со стороны производят фантастическое впечатление, но картинка, предстающая перед нами дома, как мы знаем, не совсем правильная
Или как когда-то подпустила шпильку перед общественностью ныне вышедшая на пенсию президент Тарья Халонен, которая, получая котят в подарок от Дмитрия Медведева, проронила, что у эстонцев постсоветские травмы и травматические реакции. Совершенно справедливо, что Тоомас Хендрик Ильвес так и не простил ей этого высказывания и постоянно поднимал это снова. Халонен, внешне казавшаяся политиком с железными нервами, и сегодня пытается обиняками выставить это в лучшем свете.
Ни один государственный деятель никогда не должен опускаться до такой пошлости, однако на другой стороне медали есть и ухмыляющееся физиономия: Халонен в некотором смысле права, хотя в тогда это было сказано в узком смысле конкретно про рвение Ильвеса противостоять российским властям, в то время, когда вообще-то все делали вид, что Россией теперь правит поклонение власти до скончания веков, и никакой критический взгляд не приветствуется.
Правда, однако, в том, что из-за огромного масштаба наших собственных проблем, без достаточно ясного осмысления собственной истории, без рассмотрения ее с других, международных точек зрения, эстонцам трудно понять, кем мы все-таки являемся в сегодняшнем мире, и как нам там себя вести.
И неважно, хорошо ли это выглядит снаружи, или нет. Действия Кайи Каллас со стороны производят фантастическое впечатление, но картинка, предстающая перед нами дома, как мы знаем, не совсем правильная. Внешне ее бывшая коллега Санна Марин производит колоссальное впечатление яркой, великолепной, современной главы государства нового времени – а потом она несколько недель назад в интервью норвежскому телевидению заявляет, что эти относительно непрофессиональные снимки ее бесконечных закрытых вечеринок вызвали скандал только потому, что она такая красивая и сексуальная.