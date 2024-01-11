Правительство выделит 80 миллионов евро на гособорону и защиту населения

Для обеспечения безопасности и устойчивости Эстонии правительство выделит в рамках плана инвестиций на следующие четыре года 80 миллионов евро. Дополнительное финансирование получат внутренняя безопасность и общественный порядок, гражданская защита, а также кибербезопасность.
Цель четырехлетнего постоянного финансирования - поддерживать высокую готовность и способность учреждений успешно решать кризисы и лучше к ним готовиться. Финансирование предназначено как для расходов на персонал, так и для приобретения техники и другого оборудования.
Дополнительное финансирование охватывает наиболее важные потребности семи министерств и их административных подразделений, а также Государственной канцелярии. При составлении стратегии государственного бюджета правительство договорилось о выделении постоянного финансирования для трех сфер: гражданской защиты, внутренней безопасности и общественного порядка, а также кибербезопасности.
«В условиях значительного ухудшения ситуации в области безопасности нужно больше инвестировать в безопасность Эстонии - как в военную, так и в невоенную, в защиту людей и в расширение общего осведомления», - сказал координатор по безопасности и обороне Государственного канцелярии Эркки Тори.
«Внутренняя безопасность, гражданская защита и кибербезопасность в последние годы во время кризисов получали единоразовые денежные вливания. Теперь правительство решило выделить постоянное финансирование на весь период стратегии государственного бюджета, чтобы компетенции учреждений, решающих кризисы, сохранялись и во времена, свободные от кризисов, а также чтобы быть лучше подготовленными к следующему кризису», - отметил Тори.
На развитие гражданской обороны правительство выделит 30 миллионов евро, чтобы повысить осведомленность людей и их готовность защитить себя во время кризиса. А также для того, чтобы поддерживать и увеличивать готовность здравоохранения и социальной защиты помогать людям в кризисных ситуациях.
Для обеспечения готовности в сфере здравоохранения и социальной защиты будет поддерживаться способность Департамента здравоохранения и Департамента социального страхования готовиться к кризисам и реагировать на них. Также планируется увеличить государственные резервы и продолжить мониторинг инфекционных заболеваний, чтобы выявить возможные вспышки опасных вирусов в Эстонии.
На сферу внутренней безопасности в течение четырех лет будет выделено около 40 миллионов евро для повышения безопасности. С помощью этого постоянного финансирования полиция сможет увеличить добровольческий кризисный резерв, что увеличит способность действовать на границе и справляться с массовыми происшествиями, а также увеличить количество сотрудников вспомогательной полиции.
Для обеспечения кибербезопасности и цифровой защиты государство выделит в общей сложности около восьми миллионов евро в течение четырех лет. Эти средства позволят Департаменту государственной инфосистемы, среди прочего, продолжить повышение киберустойчивости поставщиков жизненно важных услуг, приобретение необходимых инструментов для отражения кибератак и увеличение возможностей киберрезерва.
Правительство одобрило выделение постоянного финансирования для развития государственной обороны, уточнив список действий, на которые можно использовать целевые средства резерва правительства. Полный список будет опубликован на сайте Министерства финансов.