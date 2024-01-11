Правительство выделит 80 миллионов евро на гособорону и защиту населения

Цель четырехлетнего постоянного финансирования - поддерживать высокую готовность и способность учреждений успешно решать кризисы и лучше к ним готовиться. Финансирование предназначено как для расходов на персонал, так и для приобретения техники и другого оборудования.

Дополнительное финансирование охватывает наиболее важные потребности семи министерств и их административных подразделений, а также Государственной канцелярии. При составлении стратегии государственного бюджета правительство договорилось о выделении постоянного финансирования для трех сфер: гражданской защиты, внутренней безопасности и общественного порядка, а также кибербезопасности.

«В условиях значительного ухудшения ситуации в области безопасности нужно больше инвестировать в безопасность Эстонии - как в военную, так и в невоенную, в защиту людей и в расширение общего осведомления», - сказал координатор по безопасности и обороне Государственного канцелярии Эркки Тори.

«Внутренняя безопасность, гражданская защита и кибербезопасность в последние годы во время кризисов получали единоразовые денежные вливания. Теперь правительство решило выделить постоянное финансирование на весь период стратегии государственного бюджета, чтобы компетенции учреждений, решающих кризисы, сохранялись и во времена, свободные от кризисов, а также чтобы быть лучше подготовленными к следующему кризису», - отметил Тори.