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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ На всех дорогах высокий риск гололедицы

rus.postimees.ee
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Гололедица. Фото иллюстративное.
Гололедица. Фото иллюстративное. Фото: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Департамент транспорта предупреждает, что из-за холодной погоды на всех шоссе высокий риск гололедицы.

По состоянию на вторую половину дня в четверг на главных шоссе преимущественно сухо, но в Ляэне-Вирумаа и Южной Эстонии возможна поземка, а между колеями может лежать снег. На второстепенных шоссе и небольших дорогах снега больше.

Из-за низкой температуры на всех шоссе высокий риск гололедицы. Водителям следует также быть внимательными, потому что сильные порывы ветра могут повалить на дороги деревья и ветки.

По прогнозу, в четверг вечером ожидается холодная погода без осадков, но ночью, ближе к утру, на западе страны ожидается снегопад. Вечером и ночью температура воздуха 8-13, на западном побережье 3-7 градусов мороза.

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