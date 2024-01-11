ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⟩ На всех дорогах высокий риск гололедицы

По состоянию на вторую половину дня в четверг на главных шоссе преимущественно сухо, но в Ляэне-Вирумаа и Южной Эстонии возможна поземка, а между колеями может лежать снег. На второстепенных шоссе и небольших дорогах снега больше.

Из-за низкой температуры на всех шоссе высокий риск гололедицы. Водителям следует также быть внимательными, потому что сильные порывы ветра могут повалить на дороги деревья и ветки.

По прогнозу, в четверг вечером ожидается холодная погода без осадков, но ночью, ближе к утру, на западе страны ожидается снегопад. Вечером и ночью температура воздуха 8-13, на западном побережье 3-7 градусов мороза.