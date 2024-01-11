В Латвии началась эпидемия гриппа

Результаты мониторинга заболеваемости гриппом, Covid-19 и другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей (ОИВДП) на прошлой неделе свидетельствуют о небольшом сокращении числа болеющих и госпитализированных пациентов с Covid-19, зато заболеваемость гриппом продолжает расти и достигла эпидемического порога, поэтому с 12 января ЦПКЗ объявил эпидемию гриппа.

ЦПКЗ отмечает, что по-прежнему рекомендуется вакцинация против гриппа, так как эпидемия обычно длится десять недель, а иммунитет после вакцинации формируется в течение 10-14 дней.

Оплаченные государством вакцины против гриппа доступных во многих медицинских учреждениях и практиках семейных врачей. Список учреждений, где можно получить оплаченную государством вакцину, размещен на сайте ЦПКЗ.

Согласно данным мониторинга, на прошлой неделе в участвующие в мониторинге практики семейных врачей с симптомами респираторных заболеваний обратились 773 пациента, из них 56 пациенту на основании типичной клинической картины был поставлен диагноз гриппа. Самая высокая заболеваемость гриппом зафиксирована в Вентспилсе - 411,9 случая на 100 000 жителей, в Гулбенском крае - 124,1 на 100 000 жителей, в Даугавпилсе - 95,1 на 100 000 жителей, а также в Риге - 87,7 на 100 000 жителей. Чаще всего гриппом болеют дети в возрасте до четырех лет.

На прошлой неделе лабораторно подтвержден 21 случай гриппа, в 18 случаях установлен грипп типа А, в трех - грипп типа В.

Наряду с распространением гриппа в Латвии наблюдается небольшое сокращение заболеваемости Covid-19: лабораторно подтверждено 138 случаев, тогда как неделей ранее - 251. Доля положительных тестов на Covid-19 снизилась с 26,3% до 17,8%, что по-прежнему превышает средний показатель по странам ЕС/ЕЭЗ. На прошлой неделе было госпитализировано 106 пациентов с Covid-19, тогда как неделей ранее - 157, а две недели назад - 218.

На прошлой неделе в стационарах с тяжелым течением болезни находились семь пациентов. Зарегистрировано 17 случаев смерти пациентов с Covid-19 в возрастной группе старше 50 лет, и как минимум в восьми случаях Covid-19 был основным диагнозом.

ЦПКЗ отмечает, что заболевание Covid-19 и гриппом часто приводит к существенному обострению хронических заболеваний, из-за которых необходима госпитализация, а в результате осложнений может наступить смерть.

Как отмечает ЦПКЗ, высокая заболеваемость Covid-19, скорее всего, сохранится вплоть до конца весны, как и в предыдущие сезоны. В связи с этим вакцинация от Covid-19 может существенно снизить риски тяжелого заболевания для лиц из группы риска по состоянию здоровья.