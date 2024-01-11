УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ В Таллинне Зеленский обратился с ясным посланием

Президент Зеленский обратился в зале Рийгикогу ко всему эстонскому народу. Сказанные по-эстонски слова «kallis Eesti rahvas» были благодарностью от всего украинского государства и народа. Его благодарность была искренней, его послание было ясным: мы должны победить! Тирания должна проиграть!

Народ Эстонии своими действиями и сердцем поддержал Украину в борьбе с Россией. В следующем месяце исполнится два года с начала полномасштабной войны. Впереди неопределенное будущее, где решающим фактором наряду с желанием украинцев защитить себя, является политическая способность свободного мира помогать Украине. В прошлом году на Западе, к сожалению, ряд решений об оказании помощи замедлился, а объемы военной помощи также снизились по сравнению с 2022 годом.

Запад столкнулся с внутренним кризисом, который откровенно требует новой точки принятия решения о поддержке Украины: как действовать дальше?

Прошлой весной многие возлагали надежды на контрнаступление Украины. Теперь нужно признать, что Западу нужен новый подход в поддержке Украины: немедленно увеличить объем военной помощи для Украины! Именно приграничные страны НАТО должны быть теми, кто формулирует это послание перед союзниками.

Президент Зеленский в своей речи в Таллинне четко сформулировал императив: решается не только наша судьба, но и глобальное отношение к свободе. Послание президента о необходимости развития европейской оборонной промышленности, а также о преодолении внутренней мелочности ради защиты Европы - это послание из Таллинна всем европейским народам.

Спасибо президенту Украины за визит, сил украинскому народу в борьбе за свободу. Как сказал президент Зеленский, наши народы объединяет воля к победе!