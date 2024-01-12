Аналитик Сергей Шелин, который много лет изучал российскую политику изнутри, но в 2022 году переехал из Петербурга в Финляндию, заглянул в редакцию Rus.Postimees и ответил на актуальные вопросы.
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Кремль может обмануть русских Эстонии, как смог на Донбассе? Аналитик Сергей Шелин о главных ожиданиях 2024 года
Колумнист ведущего англоязычного издания о России The Moscow Times обсудил с Rus.Postimees нынешнюю политику Финляндии в отношении путинской России, риски второй волны мобилизации в России и возвращения Дональда Трампа на пост президента США.