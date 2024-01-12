Пт, 12.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Кремль может обмануть русских Эстонии, как смог на Донбассе? Аналитик Сергей Шелин о главных ожиданиях 2024 года

Иван Скрябин
, журналист
Copy
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.
Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Аналитик Сергей Шелин, который много лет изучал российскую политику изнутри, но в 2022 году переехал из Петербурга в Финляндию, заглянул в редакцию Rus.Postimees и ответил на актуальные вопросы.

Колумнист ведущего англоязычного издания о России The Moscow Times обсудил с Rus.Postimees нынешнюю политику Финляндии в отношении путинской России, риски второй волны мобилизации в России и возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Социальный и экономический аналитик Сергей Шелин в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своих ожиданиях от 2024 года.
Социальный и экономический аналитик Сергей Шелин в большом интервью Rus.Postimees рассказал о своих ожиданиях от 2024 года. Фото: скриншот YouTube / Премия ЛибМиссия
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх