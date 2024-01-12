Кремль может обмануть русских Эстонии, как смог на Донбассе? Аналитик Сергей Шелин о главных ожиданиях 2024 года

Флаги Эстонии и России на двух берегах Наровы около погранперехода между Нарвой и Ивангородом, ноябрь 2023 года.

Аналитик Сергей Шелин, который много лет изучал российскую политику изнутри, но в 2022 году переехал из Петербурга в Финляндию, заглянул в редакцию Rus.Postimees и ответил на актуальные вопросы.