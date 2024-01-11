«Новости в 7» за 11января: как прошел визит Зеленского в Таллинне, сферу водоснабжения ожидает реформа, легко ли женщине стать наездницей быков и рецепт удивительного блюда рамен

Сегодня в выпуске:

- Исторический визит президента Украины Владимира Зеленского в Таллинн. Первые лица Эстонии заверили гостя в продолжении всесторонней поддержки до окончательной победы Украины

- Это важно: беспрецедентное подорожание продовольственной корзины; компания ELRON ищет будущих машинистов для новых поездов; известный нигерийский проповедник годами насиловал и принуждал к абортам прихожанок

- Сферу водоснабжения ожидает масштабная реформа. Потребуются крупные инвестиции, чтобы повысить качество воды до европейского уровня. Смогут ли фирмы сохранить баланс цены и качества и насколько вообще мы готовы к реформе, разбирался наш корреспондент

- Может ли женщина оседлать быка и стать профессиональной участницей родео? Чтобы достичь своей мечты, 17-летняя американка усердно тренируется и уже демонстрирует впечатляющие успехи. Подробности в нашем материале

- Это интересно: проигнорировавший сигнал полиции водитель съехал в кювет; почему в Австрии богатая наследница отказалась от «лишних» 25 миллионов и неожиданная помощница английского почтальона

- Какое блюдо лучше всего согреет в суровые зимние холода, утолит голод и порадует душу? Как выяснила корреспондент Новостей в семь, на эту роль прекрасно подойдет популярный азиатский суп-рамен. В эстонской столице его готовят по-своему и мы поделимся с вами уникальным рецептом!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за11января.