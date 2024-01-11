Маргус Цахкна встретился в Таллинне с Дмитрием Кулебой

Цахкна отметил решение ЕС в конце минувшего года приступить к переговорам о вступлении с Украиной. «Это начало долгого процесса, Эстония всесторонне готова практически поддержать своим опытом евроинтеграцию Украины. Украина принадлежит к семье европейских государств и сейчас сражается за нашу общую свободу», - сказал Цахкна.

На встрече обсудили также членство Украины в НАТО. «Мы неутомимо работаем над тем, чтобы предстоящий в июле саммит НАТО в Вашингтоне приблизил Украину к НАТО», - сказал Цахкна.

Цахкна также представил Кулебе план Эстонии по использованию замороженных российских активов. «Надеюсь, что представленный мной правительству и уже переданный в парламент законопроект примут как можно скорее и мы сможем приступить к использованию замороженных активов для компенсации военных разрушений в Украине», - сказал Цахкна.

Цахкна вновь заверил, что Эстония поддерживает состоящий из десяти пунктов мирный план Украины. Эстония готова быть соруководителем в рабочей группе, сфокусированной на восстановлении территориальной целостности Украины и защите международного права.

Цахкна заявил, что курс Эстонии твердо направлен на долгосрочную поддержку Украины в сфере как военной помощи, так и восстановления Украины. Эстония также продолжает выступать за повышение цены агрессии для России, что включает введение дальнейших санкций, использование замороженных активов в пользу Украины и привлечение российского руководства к ответственности.